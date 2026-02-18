Paraense inicia oitava temporada na Coreia do Sul e busca marca histórica

A um gol de alcançar 100 participações diretas na carreira, o atacante paraense Willyan Barbosa inicia mais uma temporada no futebol sul-coreano cercado de expectativas. Natural de Belo Monte, no sudoeste do Pará, o jogador de 31 anos está prestes a atingir a marca histórica pessoal enquanto também busca um objetivo coletivo: recolocar o Suwon FC na primeira divisão nacional.

Com 335 partidas como profissional, Willyan soma 75 gols e 24 assistências. O próximo envolvimento direto em gol — seja balançando as redes ou servindo um companheiro — representará a centésima participação decisiva da carreira, número que pode ser alcançado logo nas primeiras rodadas da temporada.

Desde 2019 na Coreia do Sul, o atacante construiu trajetória sólida no país asiático. Ao todo, são 176 jogos disputados por clubes locais, com passagens por Gwangju FC, Gyeongnam FC, Daejeon Citizen e FC Seoul, antes de chegar ao Suwon, onde atua desde 2025. O desempenho consistente o coloca entre os brasileiros com maior longevidade em atividade no país, atrás apenas de Cesinha e Edgar Silva, ambos do Daegu FC.

Na última temporada, Willyan foi um dos destaques do Suwon, com oito gols e duas assistências em 13 partidas. Agora, além de perseguir o feito individual, o atacante chega ao oitavo ano consecutivo na Coreia do Sul com a missão de liderar a equipe na tentativa de acesso à elite.

A estreia do Suwon está marcada para 1º de março, diante do Cheongju FC, pela rodada inicial da K League 2.

Revelado nas categorias de base do Torino FC, na Itália, Willyan iniciou a carreira profissional no SC Beira-Mar, em Portugal. No país europeu, também atuou por CD Nacional e Vitória de Setúbal. Antes de desembarcar na Ásia, ainda vestiu a camisa do Panetolikos FC, da Grécia, até iniciar, em 2019, a fase mais duradoura da trajetória profissional.