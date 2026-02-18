Paraense inicia oitava temporada na Coreia do Sul e busca marca histórica Atacante Willyan está a um gol de alcançar 100 participações diretas e mira retorno do Suwon à elite Caio Maia 18.02.26 15h09 Paraense que joga na Coreia do Sul está próximo de marca histórica (Divulgação | Suwon FC) A um gol de alcançar 100 participações diretas na carreira, o atacante paraense Willyan Barbosa inicia mais uma temporada no futebol sul-coreano cercado de expectativas. Natural de Belo Monte, no sudoeste do Pará, o jogador de 31 anos está prestes a atingir a marca histórica pessoal enquanto também busca um objetivo coletivo: recolocar o Suwon FC na primeira divisão nacional. Com 335 partidas como profissional, Willyan soma 75 gols e 24 assistências. O próximo envolvimento direto em gol — seja balançando as redes ou servindo um companheiro — representará a centésima participação decisiva da carreira, número que pode ser alcançado logo nas primeiras rodadas da temporada. Desde 2019 na Coreia do Sul, o atacante construiu trajetória sólida no país asiático. Ao todo, são 176 jogos disputados por clubes locais, com passagens por Gwangju FC, Gyeongnam FC, Daejeon Citizen e FC Seoul, antes de chegar ao Suwon, onde atua desde 2025. O desempenho consistente o coloca entre os brasileiros com maior longevidade em atividade no país, atrás apenas de Cesinha e Edgar Silva, ambos do Daegu FC. Na última temporada, Willyan foi um dos destaques do Suwon, com oito gols e duas assistências em 13 partidas. Agora, além de perseguir o feito individual, o atacante chega ao oitavo ano consecutivo na Coreia do Sul com a missão de liderar a equipe na tentativa de acesso à elite. A estreia do Suwon está marcada para 1º de março, diante do Cheongju FC, pela rodada inicial da K League 2. Revelado nas categorias de base do Torino FC, na Itália, Willyan iniciou a carreira profissional no SC Beira-Mar, em Portugal. No país europeu, também atuou por CD Nacional e Vitória de Setúbal. Antes de desembarcar na Ásia, ainda vestiu a camisa do Panetolikos FC, da Grécia, até iniciar, em 2019, a fase mais duradoura da trajetória profissional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui 18.02.26 15h36 Futebol Paraense inicia oitava temporada na Coreia do Sul e busca marca histórica Atacante Willyan está a um gol de alcançar 100 participações diretas e mira retorno do Suwon à elite 18.02.26 15h09 Campeonato Espanhol Levante x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/02) por La Liga Levante e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.02.26 15h00 Liga dos Campeões Qarabag x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/02) pela Champions League Qarabag e Newcastle jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 18.02.26 13h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00