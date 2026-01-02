Supercopa Grão Pará: FPF define data e horário da final entre Remo e Águia de Marabá

O ano de 2026 começou e com ele a expectativa do início da temporada para o futebol paraense. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou nesta sexta-feira (2), a data e o horário da Supercopa Grão Pará, que será disputada entre Remo e Águia de Marabá.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A competição que abre a temporada do futebol no Estado terá pela frente o encontro dos dois finalistas do Parazão de 2023. O Remo, atual campeão do Campeonato Paraense vai encarar o Águia de Marabá, atual campeão da Copa Grão-Pará, em jogo único, marcado para o dia 18 de janeiro, um domingo, às 17h, no Mangueirão.

VEJA MAIS

O Águia de Marabá tenta o seu segundo título da competição, já que foi o vencedor da primeira edição. O Remo busca a conquista inédita da Supercopa Grão Pará. Essa é a terceira vez em que a competição é disputada, tendo o Azulão marabaense como campeão e também o Paysandu, que levou a taça no ano passado.

Em publicação feita nas redes sociais, a FPF divulga data, horário e local e cita que desse confronto o Pará terá seu primeiro clube a levantar um troféu na temporada 2026, em um duelo entre uma equipe da capital diante de um clube do interior do Estado.

A expectativa é pela estreia do Remo na temporada 2026. O Leão Azul é o clube com maior investimento no Estado, após a conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O clube azulino terá um ano cheio, com disputas da Supercopa Grão Pará, Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série A, o principal objetivo do Leão na temporada.