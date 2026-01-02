Supercopa Grão Pará: FPF define data e horário da final entre Remo e Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão marabaense no confronto dos campeões no Mangueirão, que marca a abertura da temporada de futebol no Estado Fábio Will 02.01.26 13h26 Supercopa Grão Pará abre o calendário do futebol paraense (Cristino Martins/ O Liberal) O ano de 2026 começou e com ele a expectativa do início da temporada para o futebol paraense. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou nesta sexta-feira (2), a data e o horário da Supercopa Grão Pará, que será disputada entre Remo e Águia de Marabá. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A competição que abre a temporada do futebol no Estado terá pela frente o encontro dos dois finalistas do Parazão de 2023. O Remo, atual campeão do Campeonato Paraense vai encarar o Águia de Marabá, atual campeão da Copa Grão-Pará, em jogo único, marcado para o dia 18 de janeiro, um domingo, às 17h, no Mangueirão. VEJA MAIS Veja a lista com mais de 60 jogadores que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu As famosas "travessias" no futebol paraense são mais comuns do que muitos pensam Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. FPF divulga tabela da 1ª rodada do Parazão 2026; veja quando Remo e Paysandu jogam Leão e Papão são os maiores vencedores do Campeonato Paraense. Duas partidas seguem indefinidas pela FPF O Águia de Marabá tenta o seu segundo título da competição, já que foi o vencedor da primeira edição. O Remo busca a conquista inédita da Supercopa Grão Pará. Essa é a terceira vez em que a competição é disputada, tendo o Azulão marabaense como campeão e também o Paysandu, que levou a taça no ano passado. Em publicação feita nas redes sociais, a FPF divulga data, horário e local e cita que desse confronto o Pará terá seu primeiro clube a levantar um troféu na temporada 2026, em um duelo entre uma equipe da capital diante de um clube do interior do Estado. A expectativa é pela estreia do Remo na temporada 2026. O Leão Azul é o clube com maior investimento no Estado, após a conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O clube azulino terá um ano cheio, com disputas da Supercopa Grão Pará, Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série A, o principal objetivo do Leão na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Supercopa Grão Pará: FPF define data e horário da final entre Remo e Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão marabaense no confronto dos campeões no Mangueirão, que marca a abertura da temporada de futebol no Estado 02.01.26 13h26 FUTEBOL Veja a lista com mais de 60 jogadores que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu As famosas "travessias" no futebol paraense são mais comuns do que muitos pensam 01.01.26 14h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57