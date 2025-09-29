Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual

Após o Paysandu vencer por 4 a 2 o Criciúma-SC, até então líder da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe bicolor volta a Belém para enfrentar outro time que briga na parte de cima da tabela: o Cuiabá-MT. A partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu. Para superar a equipe mato-grossense, o Papão terá que quebrar um jejum de 13 anos.

A primeira e última vez que o Paysandu venceu o Cuiabá em Belém ocorreu no dia 11 de agosto de 2012, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Papão venceu o Dourado por 2 a 1, com dois gols de Rafael Oliveira. Desde então, as equipes se enfrentaram outras seis vezes, com quatro vitórias para os mato-grossenses, um empate e uma vitória dos bicolores.

No retrospecto geral, em sete jogos disputados entre as duas equipes, são quatro vitórias do Cuiabá, um empate e dois triunfos do Paysandu. Na capital mato-grossense, os times se enfrentaram quatro vezes: o Dourado venceu duas, houve um empate e uma vitória do Lobo. Já em Belém, nas três partidas realizadas, o Papão venceu apenas uma vez, e o auriverde levou a melhor nas outras duas.

Inclusive, uma das derrotas do Paysandu em Belém aconteceu na final da Copa Verde de 2019, quando o Cuiabá marcou um gol no último minuto, levou a partida para os pênaltis e levantou a taça com o Mangueirão lotado.

Atualmente, o Paysandu é o lanterna da Série B com apenas 25 pontos conquistados em 28 jogos. Vencer o Cuiabá em casa é essencial para o time continuar vivo na luta contra o rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

