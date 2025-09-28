Capa Jornal Amazônia
'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

O Liberal
fonte

Marlon comemora seu gol de falta, o terceiro do jogo (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O técnico Márcio Fernandes deixou claro na coletiva pós-jogo que a vitória do Paysandu sobre o líder Criciúma, por 4 a 2, fora de casa, é uma prova de que o time tem condições de escapar do rebaixamento este ano. “Hoje a gente provou que tem condição”, afirmou. Mesmo ainda na lanterna da Série B, agora com 25 pontos, o clube precisa somar pelo menos mais 20 nas nove rodadas restantes para alcançar a marca de 45 pontos — considerada o mínimo para escapar do rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para o treinador, o resultado é a confirmação de um desempenho que já vinha crescendo. Para Márcio, o time faz boas partidas, mas estava tendo azar. “Nós fizemos uma grande partida hoje, mas já vínhamos fazendo grandes partidas. Contra o Goiás jogamos muito bem, contra o Novorizontino foi bom no segundo tempo, mas os gols não estavam saindo”, disse.

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”. “Hoje era muito improvável nossa vitória, mas esses jogadores acreditaram e se superaram. As oportunidades aparecem nesses momentos mais difíceis, que quando tá tudo bem, a oportunidade não aparece. Então eles mostraram ter condição”, completou.

A vitória veio com gols de Reverson, Marlon e Garcez (duas vezes) e interrompeu um jejum que vinha desde julho. Para o próximo compromisso, quinta-feira, contra o Cuiabá na Curuzu, o técnico fez um apelo direto ao torcedor. “Peço a presença do nosso torcedor contra o Cuiabá. É muito importante que ele esteja nos apoiando, porque sem ele as coisas se tornam muito mais difíceis. Nossa esperança é que em casa a gente se torne mais forte ainda para conseguir a vitória”, afirmou.

Questionado sobre o que esperar do restante do campeonato, Márcio manteve o discurso de cautela. “Estamos a oito pontos atrás do primeiro da zona, vamos lutar, jogo a jogo, pensar realmente que a gente pode, e aí as coisas acontecendo a gente começa a pensar lá na frente”, disse.

Para o treinador, o ambiente no grupo no jogo de ontem é um indicativo de que o Paysandu pode reagir. “O grupo hoje estava muito leve, sabia do que a gente poderia apresentar, e aí as coisas começam a dar certo”, concluiu. O duelo contra o Cuiabá é visto internamente como mais uma final para um time que precisa de uma campanha quase perfeita para permanecer na Série B.

