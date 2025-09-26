Podendo ser rebaixado pela segunda vez no ano, Nicola mantém a fé no Paysandu: 'Certeza que dá'

O Paysandu entra em campo no próximo domingo (28) para enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Lanterna da competição, o time soma apenas 22 pontos em 28 jogos e tem 98% de chance de rebaixamento, segundo os cálculos da estatística. A situação é dramática: para atingir a meta de 45 pontos, considerada suficiente para escapar da queda, o Papão precisa conquistar 23 dos 27 pontos que ainda restam.

Mesmo diante de um cenário praticamente irreversível, o meio-campo Gustavo Nicola mantém o discurso de confiança. Cotado para assumir a vaga deixada por Leandro Vilela, capitão da equipe que sofreu lesão, o jogador, que já sofreu um rebaixamento este ano, quando atuava no CSA, mantém um discurso otimista, mesmo diante da catástrofe que se aproxima. Para ele, o time já provou que tem qualidade.

“Tenho certeza que dá. Os últimos dois jogos, quem acompanhou, viu que contra o Goiás teve um pênalti, que o juiz disse que não foi pênalti, mas se tivesse uma felicidade de ser, era outro jogo. Contra o Novorizontino, fizemos o gol e aí anulou”, afirmou.

Nas duas últimas rodadas, o Paysandu foi derrotado por Goiás e Novorizontino, em partidas decididas nos minutos finais. Para Nicola, a diferença está nos detalhes, e é nesse ponto que o time precisa evoluir para voltar a vencer após 11 jogos.

“Foram dois jogos decididos no detalhe, acredito que se a gente continuar assim e melhorar um pouquinho na tomada de decisão no último terço, a gente tem chance de ganhar”. Questionado sobre a realidade que os números mostram, Nicola prefere se apegar aos cenários improváveis, pois já passou por isso esse ano, da pior forma possível.

“No futebol não tem nada impossível. Venho de uma realidade no CSA que a gente não ficou nenhuma rodada na zona de rebaixamento e na última rodada, com 0%, infelizmente aconteceu o descenso. E os times que estavam embaixo, na mesma situação do Paysandu hoje, conseguiram se livrar. Então tem vários exemplos, é se apegar à coisa boa e trabalhar, corresponder dentro de campo”.

Criciúma

O próximo compromisso será contra o Criciúma, líder da Série B após uma arrancada consistente. O adversário briga pelo acesso, mas Nicola garante que entrará temendo o Papão.

“Criciúma vai entrar ligado, porque sabe que se a gente começar forte e fizer um gol, a gente vai dar a vida pra não perder o jogo lá”.

Com a ausência de Leandro Vilela do restante da temporada após lesão contra o Novorizontino, a responsabilidade no meio-campo pode aumentar para o jogador, que diz estar preparado para corresponder.

“Vilela é um grande jogador, o líder, nosso capitão, fiquei chateado, mas eu tenho treinado e se for escolhido espero corresponder à altura”.

O jogador destacou ainda o trabalho do técnico Márcio Fernandes, que voltou ao clube para tentar repetir o feito do ano passado, quando conseguiu evitar a queda da equipe.

“Professor Márcio tem grandes ideias, já foi provado isso ano passado quando ele conseguiu salvar. Acredito que ele tem passado variações no dia a dia nos treinos, vai dar certo e a gente vai conseguir as vitórias pra livrar o time”.