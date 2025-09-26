Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

Iury Costa
fonte

Chances de rebaixamento aumentaram quase 8% nessa rodada. (Cristino Martins / O Liberal)

Após a derrota para o Novorizontino, na última terça-feira (23), na Curuzu, o Paysandu se afundou ainda mais na lanterna da Série B e viu a distância para fora da zona de rebaixamento subir para oito pontos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com o resultado, um novo levantamento do Projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apontou que as chances de rebaixamento do Papão chegaram a 98,1%. Antes da 27ª rodada, quando enfrentou o Goiás, o índice era de 91%.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B]]

image Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B
Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna.

Campanha negativa

Em 29 rodadas disputadas, o Paysandu somou apenas 22 pontos, com quatro vitórias, dez empates e 14 derrotas, aproveitamento de apenas 26%. O time também carrega o rótulo de pior mandante da competição: em 14 jogos em Belém, venceu apenas dois, empatou cinco e perdeu sete. A última vitória em casa foi sobre o Ferroviário, por 2 a 1, na Curuzu.

Com dez rodadas restantes e uma sequência de 11 partidas sem vencer, o Papão precisa de uma campanha quase perfeita para tentar escapar da queda.

O próximo desafio será contra o Criciúma, líder da Série B e embalado por seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos. O duelo está marcado para este domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração da Rádio Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b

levantamento ufmg

esportes

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

Futebol

Paysandu vai recorrer da decisão que o obriga a pagar multa milionária por atrasos salariais

A multa superior a R$ 1,5 milhão foi aplicada a atrasos salariais ocorridos em 2024

26.09.25 15h25

Futebol

Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B

Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna.

26.09.25 12h13

HOMEM DE FÉ

Denner garante confiança em reação do Paysandu: 'Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação'

Lanterna da competição com 22 pontos em 28 jogos, o time precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: somar 23 dos 30 pontos que ainda estão em disputa

25.09.25 18h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Xiiiiiii

Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

26.09.25 14h06

Futebol

Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube

Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela

26.09.25 12h10

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

26.09.25 7h00

Futebol

Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano

Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta

26.09.25 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda