Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário Iury Costa 26.09.25 16h00 Chances de rebaixamento aumentaram quase 8% nessa rodada. (Cristino Martins / O Liberal) Após a derrota para o Novorizontino, na última terça-feira (23), na Curuzu, o Paysandu se afundou ainda mais na lanterna da Série B e viu a distância para fora da zona de rebaixamento subir para oito pontos. Com o resultado, um novo levantamento do Projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apontou que as chances de rebaixamento do Papão chegaram a 98,1%. Antes da 27ª rodada, quando enfrentou o Goiás, o índice era de 91%. Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. Campanha negativa Em 29 rodadas disputadas, o Paysandu somou apenas 22 pontos, com quatro vitórias, dez empates e 14 derrotas, aproveitamento de apenas 26%. O time também carrega o rótulo de pior mandante da competição: em 14 jogos em Belém, venceu apenas dois, empatou cinco e perdeu sete. A última vitória em casa foi sobre o Ferroviário, por 2 a 1, na Curuzu. Com dez rodadas restantes e uma sequência de 11 partidas sem vencer, o Papão precisa de uma campanha quase perfeita para tentar escapar da queda. O próximo desafio será contra o Criciúma, líder da Série B e embalado por seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos. O duelo está marcado para este domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração da Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)