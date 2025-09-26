Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Após a derrota para o Novorizontino, na última terça-feira (23), na Curuzu, o Paysandu se afundou ainda mais na lanterna da Série B e viu a distância para fora da zona de rebaixamento subir para oito pontos.

Com o resultado, um novo levantamento do Projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apontou que as chances de rebaixamento do Papão chegaram a 98,1%. Antes da 27ª rodada, quando enfrentou o Goiás, o índice era de 91%.

Campanha negativa

Em 29 rodadas disputadas, o Paysandu somou apenas 22 pontos, com quatro vitórias, dez empates e 14 derrotas, aproveitamento de apenas 26%. O time também carrega o rótulo de pior mandante da competição: em 14 jogos em Belém, venceu apenas dois, empatou cinco e perdeu sete. A última vitória em casa foi sobre o Ferroviário, por 2 a 1, na Curuzu.

Com dez rodadas restantes e uma sequência de 11 partidas sem vencer, o Papão precisa de uma campanha quase perfeita para tentar escapar da queda.

O próximo desafio será contra o Criciúma, líder da Série B e embalado por seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos. O duelo está marcado para este domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração da Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)