Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

Pedro Garcia
fonte

A última vitória dos bicolores foi no dia 19 de julho, contra o Coritiba-PR. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu viaja até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma-SC, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo (28), no Majestoso, às 16h, pela 29ª rodada da competição. Para superar o primeiro colocado, o Papão terá que lidar com o revés de não vencer há 11 partidas. A última vitória dos bicolores foi no dia 19 de julho, contra o Coritiba-PR.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Além de tentar superar o retrospecto negativo recente, o Paysandu terá que quebrar o tabu de não vencer o Criciúma há quase oito anos. A última vitória dos bicolores sobre o Tigre foi por 1 a 0, na 32ª rodada da Série B de 2017. Após esse confronto, os times se enfrentaram outras cinco vezes, com três triunfos para os catarinenses e dois empates.

VEJA MAIS

image Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano
Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta

image Denner garante confiança em reação do Paysandu: 'Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação'
Lanterna da competição com 22 pontos em 28 jogos, o time precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: somar 23 dos 30 pontos que ainda estão em disputa

No retrospecto geral, o Tigre também leva vantagem. Em toda a história, os times se enfrentaram 17 vezes, com oito vitórias do Criciúma, cinco empates e apenas quatro triunfos do Paysandu. No Majestoso, o Papão superou o tricolor uma única vez, quando goleou os donos da casa por 3 a 0, na Segundona de 2016.

Apesar de as equipes viverem momentos opostos na competição, Lobo e Tigre já compartilharam a zona de rebaixamento. Na 9ª rodada da competição, o Criciúma estava na vice-lanterna e brigava para não ser rebaixado ao lado do Paysandu, que se encontrava na mesma situação: último colocado. Após 20 jogos, o time catarinense assumiu a liderança, e os bicolores estão com um pé na Terceirona.

Alguns dos responsáveis pela reação do Tigre na Série B são dois jogadores bastante conhecidos pela torcida do Papão: os atacantes Nicolas e Borasi. A dupla defendeu o Paysandu nesta temporada e chegou até mesmo a ser alvo de críticas por parte de alguns torcedores. Os dois jogadores deixaram o time paraense em um momento de fragilidade, quando os bicolores ainda não tinham vencido na competição.

Os atletas chegaram ao Criciúma por volta da 11ª rodada da Série B. Na época, o Tigre ocupava a 15ª colocação, com 12 pontos, próximo da zona de rebaixamento. Hoje, após 28 rodadas (mantendo a consistência com o parágrafo anterior), a equipe catarinense ocupa a 1ª posição, com 49 pontos, está invicta há oito jogos e soma somente uma derrota nas últimas 13 partidas. No Tigre, a dupla vive boa fase. Em 17 jogos, Nicolas já coleciona seis gols e uma assistência. Já Borasi, em sete partidas, balançou a rede uma vez.

Times

Sem vencer há 11 rodadas, o duelo acontece em um momento de muita pressão sobre o Paysandu, que tenta encerrar uma longa sequência negativa no campeonato, mas chega para a partida bastante desfalcado. Ao todo, cinco jogadores estão fora da viagem para Santa Catarina.

Leandro Vilela, Thiago Heleno e Anderson Leite seguem no departamento médico, sem condições de jogo; Rossi e Bryan Borges receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Novorizontino e cumprem suspensão automática. A lista de ausências preocupa o técnico, que terá de mexer em praticamente todos os setores da equipe.

Já o Criciúma vem de oito rodadas de invencibilidade, e o tricolor ostenta ainda a marca de seis jogos sem sofrer gols. A última vez que a defesa foi vazada foi no empate contra o Athletic, na 22ª rodada da competição. No total, o Criciúma sofreu 21 gols. O time de Eduardo Baptista é dono da segunda melhor defesa, atrás apenas do Coritiba, que até o momento levou 19 gols.

Para o confronto contra o Papão, o técnico Eduardo Baptista não conta com Heitor Roca (cirurgia no joelho) e Cauê Santos (cirurgia no tendão de Aquiles). Estão pendurados: Juninho, Matheus Trindade, Rodrigo, Sassá, Jhonata Robert, Nicolas, Fellipe Mateus, Leo Naldi e Borasi.

A partida ocorre neste domingo (28), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

Ficha Técnica

Criciúma-SC x Paysandu
Série B do Brasileirão – 29ª rodada
Data: 28/09/2025
Horário: 16h
Local: Estádio Heriberto Hülse

Criciúma-SC: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo, Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi (M. Trindade), Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.
Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Novillo, Thalisson e Reverson; Gustavo Nicola, Ramon Vinícius e Marlon; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e João Marcos.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

Futebol

paysandu

paysandu

abre jogo
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

OTIMISMO

Podendo ser rebaixado pela segunda vez no ano, Nicola mantém a fé no Paysandu: 'Certeza que dá'

Mesmo diante de um cenário praticamente irreversível, o meio-campo Gustavo Nicola mantém o discurso de confiança

26.09.25 19h41

Futebol

Torcedor de 14 anos realiza sonho e visita a Curuzu em meio ao tratamento oncológico

Em cuidados paliativos no Hospital Oncológico Infantil, Márcio Kauã Rosa conheceu o estádio do Paysandu, jogadores e ídolos que acompanhava pela TV

26.09.25 16h46

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue

28.09.25 1h17

MUDANÇA

Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança

A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca

27.09.25 11h48

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

25.09.25 14h15

Futebol

Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado

Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona

22.09.25 17h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda