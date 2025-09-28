Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

O Paysandu viaja até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma-SC, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo (28), no Majestoso, às 16h, pela 29ª rodada da competição. Para superar o primeiro colocado, o Papão terá que lidar com o revés de não vencer há 11 partidas. A última vitória dos bicolores foi no dia 19 de julho, contra o Coritiba-PR.

Além de tentar superar o retrospecto negativo recente, o Paysandu terá que quebrar o tabu de não vencer o Criciúma há quase oito anos. A última vitória dos bicolores sobre o Tigre foi por 1 a 0, na 32ª rodada da Série B de 2017. Após esse confronto, os times se enfrentaram outras cinco vezes, com três triunfos para os catarinenses e dois empates.

No retrospecto geral, o Tigre também leva vantagem. Em toda a história, os times se enfrentaram 17 vezes, com oito vitórias do Criciúma, cinco empates e apenas quatro triunfos do Paysandu. No Majestoso, o Papão superou o tricolor uma única vez, quando goleou os donos da casa por 3 a 0, na Segundona de 2016.

Apesar de as equipes viverem momentos opostos na competição, Lobo e Tigre já compartilharam a zona de rebaixamento. Na 9ª rodada da competição, o Criciúma estava na vice-lanterna e brigava para não ser rebaixado ao lado do Paysandu, que se encontrava na mesma situação: último colocado. Após 20 jogos, o time catarinense assumiu a liderança, e os bicolores estão com um pé na Terceirona.

Alguns dos responsáveis pela reação do Tigre na Série B são dois jogadores bastante conhecidos pela torcida do Papão: os atacantes Nicolas e Borasi. A dupla defendeu o Paysandu nesta temporada e chegou até mesmo a ser alvo de críticas por parte de alguns torcedores. Os dois jogadores deixaram o time paraense em um momento de fragilidade, quando os bicolores ainda não tinham vencido na competição.

Os atletas chegaram ao Criciúma por volta da 11ª rodada da Série B. Na época, o Tigre ocupava a 15ª colocação, com 12 pontos, próximo da zona de rebaixamento. Hoje, após 28 rodadas (mantendo a consistência com o parágrafo anterior), a equipe catarinense ocupa a 1ª posição, com 49 pontos, está invicta há oito jogos e soma somente uma derrota nas últimas 13 partidas. No Tigre, a dupla vive boa fase. Em 17 jogos, Nicolas já coleciona seis gols e uma assistência. Já Borasi, em sete partidas, balançou a rede uma vez.

Sem vencer há 11 rodadas, o duelo acontece em um momento de muita pressão sobre o Paysandu, que tenta encerrar uma longa sequência negativa no campeonato, mas chega para a partida bastante desfalcado. Ao todo, cinco jogadores estão fora da viagem para Santa Catarina.

Leandro Vilela, Thiago Heleno e Anderson Leite seguem no departamento médico, sem condições de jogo; Rossi e Bryan Borges receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Novorizontino e cumprem suspensão automática. A lista de ausências preocupa o técnico, que terá de mexer em praticamente todos os setores da equipe.

Já o Criciúma vem de oito rodadas de invencibilidade, e o tricolor ostenta ainda a marca de seis jogos sem sofrer gols. A última vez que a defesa foi vazada foi no empate contra o Athletic, na 22ª rodada da competição. No total, o Criciúma sofreu 21 gols. O time de Eduardo Baptista é dono da segunda melhor defesa, atrás apenas do Coritiba, que até o momento levou 19 gols.

Para o confronto contra o Papão, o técnico Eduardo Baptista não conta com Heitor Roca (cirurgia no joelho) e Cauê Santos (cirurgia no tendão de Aquiles). Estão pendurados: Juninho, Matheus Trindade, Rodrigo, Sassá, Jhonata Robert, Nicolas, Fellipe Mateus, Leo Naldi e Borasi.

A partida ocorre neste domingo (28), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

Ficha Técnica

Criciúma-SC x Paysandu

Série B do Brasileirão – 29ª rodada

Data: 28/09/2025

Horário: 16h

Local: Estádio Heriberto Hülse

Criciúma-SC: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo, Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi (M. Trindade), Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Novillo, Thalisson e Reverson; Gustavo Nicola, Ramon Vinícius e Marlon; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e João Marcos.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)