Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B

Paysandu e Criciúma-SC voltam a se enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro após 19 rodadas. No primeiro turno, o Tigre, assim como o Papão, estava na zona de rebaixamento, ocupando a vice-lanterna com apenas seis pontos. Na ocasião, a equipe catarinense visitou a Curuzu e saiu vitoriosa por 1 a 0.

Desde então, o Paysandu somou apenas 18 pontos, enquanto o time tricolor conquistou 40. A vitória sobre os bicolores foi a virada de chave e o ponto de ignição do Tigre para a arrancada até a liderança. Atualmente, com 49 pontos, o Criciúma lidera a Série B do Campeonato Brasileiro.

Alguns dos responsáveis pela reação do Tigre na competição são dois jogadores bastante conhecidos pela torcida do Papão: os atacantes Nicolas e Borasi. A dupla defendeu o Paysandu nesta temporada e chegou até mesmo a ser alvo de críticas por parte de alguns torcedores. Os dois jogadores deixaram o time paraense em um momento de fragilidade, quando os bicolores ainda não tinham vencido na competição.

Enquanto o Paysandu não vence há 11 rodadas, o Criciúma vive oito jogos de invencibilidade e ainda ostenta a marca de seis partidas sem sofrer gols. A última vez que a defesa foi vazada foi no empate contra o Athletic, na 22ª rodada.

No total, o Criciúma sofreu 21 gols. O time comandado por Eduardo Baptista tem hoje a segunda melhor defesa da Série B, atrás apenas do Coritiba, que até o momento levou 19 gols.

O duelo entre Criciúma e Paysandu, ocorre neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.