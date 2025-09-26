Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. O Liberal 26.09.25 12h13 Desde então, o Paysandu somou apenas 18 pontos, enquanto o time tricolor conquistou 40 (Wagner Santana / O Liberal) Paysandu e Criciúma-SC voltam a se enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro após 19 rodadas. No primeiro turno, o Tigre, assim como o Papão, estava na zona de rebaixamento, ocupando a vice-lanterna com apenas seis pontos. Na ocasião, a equipe catarinense visitou a Curuzu e saiu vitoriosa por 1 a 0. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Desde então, o Paysandu somou apenas 18 pontos, enquanto o time tricolor conquistou 40. A vitória sobre os bicolores foi a virada de chave e o ponto de ignição do Tigre para a arrancada até a liderança. Atualmente, com 49 pontos, o Criciúma lidera a Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta Denner garante confiança em reação do Paysandu: 'Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação' Lanterna da competição com 22 pontos em 28 jogos, o time precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: somar 23 dos 30 pontos que ainda estão em disputa Alguns dos responsáveis pela reação do Tigre na competição são dois jogadores bastante conhecidos pela torcida do Papão: os atacantes Nicolas e Borasi. A dupla defendeu o Paysandu nesta temporada e chegou até mesmo a ser alvo de críticas por parte de alguns torcedores. Os dois jogadores deixaram o time paraense em um momento de fragilidade, quando os bicolores ainda não tinham vencido na competição. Enquanto o Paysandu não vence há 11 rodadas, o Criciúma vive oito jogos de invencibilidade e ainda ostenta a marca de seis partidas sem sofrer gols. A última vez que a defesa foi vazada foi no empate contra o Athletic, na 22ª rodada. No total, o Criciúma sofreu 21 gols. O time comandado por Eduardo Baptista tem hoje a segunda melhor defesa da Série B, atrás apenas do Coritiba, que até o momento levou 19 gols. O duelo entre Criciúma e Paysandu, ocorre neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 HOMEM DE FÉ Denner garante confiança em reação do Paysandu: 'Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação' Lanterna da competição com 22 pontos em 28 jogos, o time precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: somar 23 dos 30 pontos que ainda estão em disputa 25.09.25 18h55 Futebol Paysandu é condenado a pagar R$ 1,5 milhão por atrasos salariais Justiça mantém validade do TAC de 2008 e rejeita tentativa do clube de reduzir ou anular a multa referente a 2024 25.09.25 17h56 VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 polêmica Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. 25.09.25 20h59 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00