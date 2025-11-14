Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar O Liberal 14.11.25 22h28 Logo após o empate por 2 a 2 entre Paysandu e Amazonas, a tensão acumulada ao longo da temporada e a frustração de dois clubes que encerram 2025 rebaixados acenderam a velha rivalidade entre os times do Norte. VEJA MAIS Paysandu empata e rebaixa o Amazonas em jogo caótico e com duas viradas Papão sofreu a virada para um rival com dez jogadores, buscou o empate nos acréscimos e ainda perdeu um pênalti no último lance; resultado rebaixa o Amazonas. Marcelo Sant’Ana desembarca em Belém para assumir comando do futebol do Paysandu Ex-presidente do Bahia e campeão por onde passou, dirigente desembarca em Belém para conduzir montagem do elenco e escolha do novo técnico para 2026. Logo após o apito final, ainda no gramado, o goleiro Renan, do Amazonas, não escondeu a irritação ao ver jogadores do Paysandu comemorando o empate que selou a queda da equipe amazonense. “Ficaram tudo caladinho quando tomaram a virada, estão comemorando o que? Foram pro buraco também”, disse Renan, visivelmente incomodado. Do lado bicolor, a leitura do jogo foi marcada por alívio pelo empate e pela sensação de que a partida poderia ter tomado rumos completamente diferentes. O goleiro Gabriel Mesquita classificou os 90 minutos como um retrato da instabilidade da temporada. “Jogo insano. A gente até os 40 tava perdendo, conseguimos empatar, a chance de virar; eles tiveram depois uma falta perigosa, tivemos a chance de virar de novo. Mas é isso: seguir pro ano de 2026 com muito trabalho, muita humildade.” Mesquita também evitou cravar sua permanência no clube. “Ainda não está definido. Meus empresários vão sentar com a diretoria e definir o que é melhor pro Paysandu e pra mim também.” Carlos Eduardo, que participou diretamente de um dos lances ofensivos mais importantes do Papão, destacou o caráter atípico da partida e a sensação de ter dado uma resposta para a torcida — ainda que o resultado não fosse o ideal. “A gente conseguiu o empate, graças a Deus. Jogo muito atípico, muitas chances pra ambos os lados, tivemos as chances, mas pelo menos fica assim. Demos alegria pra torcida de rebaixar um adversário.” Assim como Mesquita, o meia também deixou aberta a questão do futuro, embora tenha sido mais direto ao expressar seu desejo. “Tenho contrato só até o final da Série B. Vontade de ficar, a gente tem.” Para o Amazonas, o rebaixamento é oficial. Para o Amazonas, o rebaixamento é oficial. Para o Paysandu, as próximas semanas começam a definir quem segue, quem sai e qual será o tamanho da reconstrução para 2026. 