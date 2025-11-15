Capa Jornal Amazônia
Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão

Sport Recife e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Flamengo goleou o Sport por 3 a 0 no dia 01 de novembro. (X/ @LibertadoresBR)

Sport Recife x Flamengo disputam hoje, sábado (15/11), uma partida atrasada pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Sport x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão e soma  20 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 64 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Sport está na lanterna e acumula 2 vitórias, 11 empates, 19 derrotas, 24 gols marcados e 55 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 derrotas pelo Campeonato Brasileiro.

O Flamengo goleou o Sport Recife por 3 a 0 no penúltimo sábado, 01 de novembro.

Sport x Flamengo: prováveis escalações

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Candido; Rivera, Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira. Técnico: César Lucena.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e De La Cruz; Luiz Araújo, Sául e Samuel Lino; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA
Sport Recife x Flamengo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)
Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 18h30

