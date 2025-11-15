Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão Sport Recife e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 15.11.25 17h30 O Flamengo goleou o Sport por 3 a 0 no dia 01 de novembro. (X/ @LibertadoresBR) Sport Recife x Flamengo disputam hoje, sábado (15/11), uma partida atrasada pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão e soma 20 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 64 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Sport está na lanterna e acumula 2 vitórias, 11 empates, 19 derrotas, 24 gols marcados e 55 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 derrotas pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo goleou o Sport Recife por 3 a 0 no penúltimo sábado, 01 de novembro. Sport x Flamengo: prováveis escalações Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Candido; Rivera, Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira. Técnico: César Lucena. Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e De La Cruz; Luiz Araújo, Sául e Samuel Lino; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Sport Recife x Flamengo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Sport Recife flamengo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão Santos e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.11.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00