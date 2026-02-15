Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão Estadão Conteúdo 15.02.26 23h37 O Internacional está muito próximo de se garantir na grande final do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo, o time de Porto Alegre foi até o Colosso da Lagoa para encarar o Ypiranga, pelo jogo de ida da semifinal da competição estadual, e com um show no primeiro tempo, superou o rival por 3 a 0. Com o resultado, o Internacional agora pode até perder por dois gols de diferença no jogo da volta, que mesmo assim se garante na decisão. Em caso de derrota por três gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. A primeira 'mão da decisão' em Erechim começou agitada. Logo no primeiro minuto, Tabata cruzou para Aguirre, que de primeira, estufou as redes e colocou o Internacional em vantagem no placar. Após o gol, o time de Porto Alegre seguiu ao ataque e acumulou chances perdidas. Entretanto, quando parecia que o duelo iria para o intervalo com vantagem mínima no placar, aos 35, Tabata tirou de dois marcadores e tocou para Thiago Maia, que mandou uma bomba e fez o segundo do Internacional na partida. Não fosse o goleiro Zé Carlos, o terceiro sairia aos 42, quando Alerrandro parou em milagre do paredão do Ypiranga, que pegou mais uma em tentativa de Allex, aos 45. Na volta para o segundo tempo, o Internacional seguiu se lançando ao ataque, mas sem a mesma objetividade dos minutos iniciais. Entretanto, ainda deu tempo para mais um. Aos 32, Vitinho cruzou e Zé Carlos tentou cortar, mas mandou contra a própria meta e viu a distância no placar aumentar ainda mais. Desde então, os visitantes se fecharam atrás e garantiram a vitória. As equipes voltam a campo pelo segundo e decisivo duelo da semifinal no próximo sábado, quando a partir das 18h30, se enfrentam no Beira-Rio. Na mesma semana, na quarta-feira (25), o Internacional vai ao Mangueirão para encarar o Remo, pela quarta rodada do Brasileirão 2026. FICHA TÉCNICA YPIRANGA 0 X 3 INTERNACIONAL YPIRANGA - Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas; Igor Silva (Adilson), Dionísio (Ramon Vinícius), Lucas Ramos (Renan Gorne) e Felipe Ferreira (Marcelinho); Danielzinho e Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral. INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Félix Torres, Juninho e Bernabéi (Borré); Thiago Maia (Villagra), Bruno Henrique, Alan Rodríguez (Vitinho), Allex e Bruno Tabata (Alan Patrick); Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano. GOLS - Aguirre, com um minuto, e Thiago Maia, aos 35 minutos do primeiro tempo. Zé Carlos (contra), aos 32 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Aguirre, Allex, Adilson e Marcelinho. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. ÁRBITRO - Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS). LOCAL - Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Gaúcho Ypiranga Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto 15.02.26 23h42 Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão 15.02.26 23h37 NATAÇÃO Ana Marcela Cunha leva o ouro nos 10km nos Jogos Mundiais Militares Brasileira venceu a prova na distância olímpica em chegada acirrada com francesas 23.10.19 17h36 Red Bull Bragantino bate Novorizontino e mantém invencibilidade no Paulistão 15.02.26 23h27