Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão

Estadão Conteúdo

O Internacional está muito próximo de se garantir na grande final do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo, o time de Porto Alegre foi até o Colosso da Lagoa para encarar o Ypiranga, pelo jogo de ida da semifinal da competição estadual, e com um show no primeiro tempo, superou o rival por 3 a 0.

Com o resultado, o Internacional agora pode até perder por dois gols de diferença no jogo da volta, que mesmo assim se garante na decisão. Em caso de derrota por três gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

A primeira 'mão da decisão' em Erechim começou agitada. Logo no primeiro minuto, Tabata cruzou para Aguirre, que de primeira, estufou as redes e colocou o Internacional em vantagem no placar. Após o gol, o time de Porto Alegre seguiu ao ataque e acumulou chances perdidas.

Entretanto, quando parecia que o duelo iria para o intervalo com vantagem mínima no placar, aos 35, Tabata tirou de dois marcadores e tocou para Thiago Maia, que mandou uma bomba e fez o segundo do Internacional na partida. Não fosse o goleiro Zé Carlos, o terceiro sairia aos 42, quando Alerrandro parou em milagre do paredão do Ypiranga, que pegou mais uma em tentativa de Allex, aos 45.

Na volta para o segundo tempo, o Internacional seguiu se lançando ao ataque, mas sem a mesma objetividade dos minutos iniciais. Entretanto, ainda deu tempo para mais um. Aos 32, Vitinho cruzou e Zé Carlos tentou cortar, mas mandou contra a própria meta e viu a distância no placar aumentar ainda mais. Desde então, os visitantes se fecharam atrás e garantiram a vitória.

As equipes voltam a campo pelo segundo e decisivo duelo da semifinal no próximo sábado, quando a partir das 18h30, se enfrentam no Beira-Rio. Na mesma semana, na quarta-feira (25), o Internacional vai ao Mangueirão para encarar o Remo, pela quarta rodada do Brasileirão 2026.

FICHA TÉCNICA

YPIRANGA 0 X 3 INTERNACIONAL

YPIRANGA - Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas; Igor Silva (Adilson), Dionísio (Ramon Vinícius), Lucas Ramos (Renan Gorne) e Felipe Ferreira (Marcelinho); Danielzinho e Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Félix Torres, Juninho e Bernabéi (Borré); Thiago Maia (Villagra), Bruno Henrique, Alan Rodríguez (Vitinho), Allex e Bruno Tabata (Alan Patrick); Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Aguirre, com um minuto, e Thiago Maia, aos 35 minutos do primeiro tempo. Zé Carlos (contra), aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aguirre, Allex, Adilson e Marcelinho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

ÁRBITRO - Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS).

LOCAL - Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

