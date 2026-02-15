Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto

Neste domingo, das 16 equipes da Série A1 do Campeonato Paulista entraram em campo para a definição de classificados e rebaixados. Na disputa da oitava e última rodada da primeira fase do Estadual, houve muitos gols e resultados que mudaram o cenário nos minutos finais.

Jogando em casa, o Red Bull Bragantino sustentou a ótima e invicta campanha até aqui. Para tal, ganhou do líder na classificação geral, o Novorizontino, por 3 a 0. Na próxima etapa, o time de Bragança Paulista vai encarar o São Paulo, que margeou a eliminação precoce ao longo de todo o torneio, mas nas rodadas finais se encontrou e confirmou a vaga ao bater a rebaixada Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas.

O Novorizontino também medirá forças com um grande que flertou com eliminação e até rebaixamento. O Santos confirmou a vaga com uma vitória avassaladora contra o Velo Clube, por 6 a 0, e de quebra levou o time de Rio Claro para a Série A2.

O Palmeiras teve dificuldades para encontrar o caminho do gol em Barueri. Após sair atrás logo no começo da partida, a equipe alviverde armou quase 30 chances de gol e apenas Flaco López conseguiu furar o bloqueio do Guarani.

O time bugrino, que estava se classificando ao longo de quase todo o jogo, viu a vaga nas quartas de final ir por água abaixo após o Capivariano marcar o gol da vitória sobre o Botafogo em Ribeirão Preto no acréscimo. O conjunto de Capivari vai enfrentar os liderados de Abel Ferreira na próxima fase.

O Corinthians conquistou uma vitória simples, por 1 a 0, sobre o São Bernardo no ABC e, na próxima etapa, vai encarar a Portuguesa. A equipe rubro-verde ganhou do Mirassol fora de casa, tirou do torneio o time sensação da temporada passada e decidirá o confronto com o rival alvinegro como mandante.

Dessa forma, com a conclusão da rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista, foram definidos os confrontos da fase de quartas de final. Confira:

Novorizontino (1º) x Santos (8º) Palmeiras (2º) x Capivariano (7º) Red Bull Bragantino (3º) x São Paulo (6º) Portuguesa (4º) x Corinthians (5º)

A Federação Paulista de Futebol, ao lado das detentoras dos direitos de transmissão, vai definir datas, horários e locais dos duelos. Nesta fase, os jogos são únicos. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis. As partidas devem acontecer no próximo fim de semana.

Ainda não é possível prever um chaveamento até a final, uma vez que os confrontos são determinados pela classificação geral (1º x 4º; 2º x 3º).