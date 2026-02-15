Red Bull Bragantino bate Novorizontino e mantém invencibilidade no Paulistão Estadão Conteúdo 15.02.26 23h27 O Red Bull Bragantino segue invicto no Paulistão. Na noite deste domingo, o time voltou ao Cícero de Souza Marques para encarar o Novorizontino, pela oitava e última rodada da competição estadual, e com um show, superou o rival por 3 a 0. Com o resultado, o time de Bragança Paulista termina a primeira fase na terceira colocação, com os mesmos 16 pontos do Novorizontino, que terminou na liderança devido ao número de vitórias (5 a 4). Buscando se manter invicto e se firmar diante do rival em casa, o Red Bull Bragantino foi quem se lançou mais ao ataque na primeira etapa. Após criar boas chances com Yuri Leles nos minutos iniciais, o time da casa cresceu em produção a partir da metade do primeiro tempo. Aos 21, Lucas Barbosa bateu de longe e Jordi fez boa defesa. Entretanto, aos 27, a pressão do Bragantino surtiu efeito. Lucas Barbosa cruzou na medida para Isidro Pitta, que de voadora, mandou para o fundo do gol, levando o time de Bragança Paulista em vantagem para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o cenário esquentou. Aos seis, Luís Oyama chegou bem para o Novorizontino, mandando a bola rente ao travessão. Aos 16, os visitantes tiveram mais uma boa chance com Bianqui, que parou em boa defesa de Cleiton, mas os erros custaram caro. Aos 18, Gustavo Marques recebeu cruzamento na área, e de cabeça, mandou para o fundo do gol, fazendo o segundo do Red Bull Bragantino na partida. A resposta dos visitantes veio aos 40, quando Titi Ortíz finalizou bonito e Cleiton fez grande defesa. O goleiro do time da casa, inclusive, terminou a noite como herói. Aos 42, Herrera sofreu pisão na área e o árbitro assinalou pênalti. O goleiro foi para a cobrança, e aos 45, fez o terceiro do time de Bragança Paulista na partida, selando a vitória em casa. As equipes agora se preparam para a disputa das quartas de final do Paulistão 2026, em datas e horários ainda a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol. Com o fim da primeira fase, o Novorizontino irá receber o Santos, no Jorge Ismael de Biasi, enquanto o Bragantino volta ao Cícero de Souza Marques para encarar o São Paulo. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 NOVORIZONTINO RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant'Anna (Andrés Hurtado), Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba (Cauê); Gabriel, Gustavinho e Yuri Leles (Ignacio Sosa); Lucas Barbosa (Herrera), Isidro Pitta (Fernando) e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini. NOVORIZONTINO - Jordi; Jhilmar Lora (Luís Oyama), Dantas, Eduardo Brock e Maykon Jesus; Matheus Bianqui, Léo Naldi (Titi Ortíz), Diego Galo e Juninho (Vinícius Paiva); Tavinho e Nicolas Careca (Alemão). Técnico: Enderson Moreira. GOLS - Isidro Pitta, aos 27 minutos do primeiro tempo. Gustavo Marques, aos 18, e Cleiton, aos 45 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Isidro Pitta e Dantas. RENDA - R$ 84.050,00. PÚBLICO - 3.222 torcedores. ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP). LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Red Bull Bragantino Novorizontino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto 15.02.26 23h42 Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão 15.02.26 23h37 NATAÇÃO Ana Marcela Cunha leva o ouro nos 10km nos Jogos Mundiais Militares Brasileira venceu a prova na distância olímpica em chegada acirrada com francesas 23.10.19 17h36 Red Bull Bragantino bate Novorizontino e mantém invencibilidade no Paulistão 15.02.26 23h27