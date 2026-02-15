Portuguesa quebra invencibilidade do Mirassol e encara o Corinthians nas quartas do Paulistão

Sensação do futebol brasileiro em 2025, o Mirassol está fora das quartas de final do Campeonato Paulista. Em fase de reformulação, o time do interior perdeu por 2 a 1, de virada, para a Portuguesa, neste domingo, no estádio Maião, pela oitava e última rodada da fase de classificação. O Mirassol teve quebrada uma série de 24 jogos de invencibilidade diante de seu torcedor, tanto pelo Brasileiro como pelo Estadual. Sua última derrota havia acontecido em 25 de fevereiro de 2025 diante do Palmeiras, por 3 a 2, pelo Paulistão.

A Lusa já estava classificada, fechou esta fase com 15 pontos, em quarto lugar, e vai pegar nas quartas o Corinthians, quinto colocado, com direito a mando de campo por ter melhor campanha.

Sem vencer há três jogos, o Mirassol terminou com oito pontos, na 12ª posição. O lado bom da eliminação é que o time vai ter um bom tempo para se reorganizar, porque só volta a atuar pelo Brasileirão no dia 10 de março diante do Santos, em casa. O jogo contra o Flamengo, inicialmente, marcado para dia 25 de fevereiro foi adiado e sem data definida. O time carioca vai decidir a Recopa Sul-Americana no dia 26, no Maracanã, contra o Lanus, da Argentina.

O Mirassol começou o jogo todo no ataque e logo aos cinco minutos abriu o placar. Negueba recebeu de fora da área e soltou a bomba, surpreendendo o goleiro Bruno Bertinato. Depois disso, o time da casa manteve seu ritmo forte e criou pelo menos quatro chances para ampliar. Errou duas vezes e nas outras duas o goleiro adversário se deu bem.

Mas como reza o ditado "a bola pune". Na sua primeira descida, a Portuguesa empatou aos 22 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo, o oportunista Maceió apareceu no meio da área para desviar de cabeça. O Mirassol perdeu seus dois laterais machucados. Igor Cariús saiu para a entrada de Rodrigues e Reinaldo deu espaço para Victor Luís.

O ritmo do jogo caiu no segundo tempo. Mas a Portuguesa foi mais eficiente nas finalizações e marcou o segundo gol aos 20 minutos. Gabriel Pires fez o lançamento, o zagueiro William Machado não cortou e a bola sobrou livre para o chute de Everthon.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 2 PORTUGUESA

MIRASSOL - Walter; Igor Cariús (Rodrigues), João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luís); Neto Moura, Aldo Filho (Chico Kim) e Lucas Mugni (Everton Galdino); Alesson (Carlos Eduardo), Nathan Fogaça e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.

PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor (Cauari), Gustavo Henrique, Carlos Lima e Caio Roque (Eric Botteghin); Zé Vitor, Matheus Cecchini (Hudson) e Gabriel Pires; Ewerthon (Gustavo Sciencia), Maceió e Renê (Matheus Cadorini). Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Negueba, aos cinco, e Maceió, aos 22 minutos do primeiro tempo. Ewerthon, aos 20 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Aldo Filho (Mirassol). João Vitor e Bruno Bertinato, Matheus Cecchini e Cauari (Portuguesa).

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha.

RENDA - R$ 82.480,00.

PÚBLICO - 3.541 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).