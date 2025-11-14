Na despedida da Curuzu, Paysandu joga por inércia enquanto o Amazonas luta pela sobrevivência Rebaixado e em clima de fim de festa, Papão recebe a Onça-Pintada, que encara o confronto como última chance para escapar da queda na Série B. Igor Wilson 14.11.25 7h00 Torcida no último jogo do time na Curuzu (Thiago Gomes/O Liberal) A Curuzu abre os portões nesta sexta-feira (14), às 20h, para um jogo que, para o Paysandu, já não decide mais nada. Rebaixado com três rodadas de antecedência, o Papão vive um fim de temporada marcado por silêncio dos jogadores, arquibancadas vazias e um clima de marasmo que contrasta com a urgência do visitante. Nem o torcedor bicolor parece ter mais ânimo para protestar. Enquanto o time paraense apenas cumpre tabela, o Amazonas chega a Belém desesperado. Para o Paysandu, a partida marca mais um capítulo de um campeonato que se arrastou até o desfecho amargo, já previsto há muitas rodadas. Lanterna absoluto, com 27 pontos, o Papão tenta aproveitar os dois jogos finais para, ao menos, testar variações e observar peças que podem permanecer no elenco de 2026. Ignácio Neto, técnico interino, planeja mexidas táticas e deve manter a base da equipe que enfrentou o Coritiba. Matheus Nogueira, ainda em processo de retorno após protocolo de concussão, pode voltar à meta. E Edilson, que volta a estar a disposição, pode retornar a lateral-direita. No restante, o desenho segue semelhante, com Quintana e Novillo formando a dupla de zaga, e um meio-campo que tenta dar alguma cadência a um time que perdeu ainda mais competitividade nas últimas rodadas. No Amazonas, o técnico Aderbal Lana, o mais velho em atividade no País, aposta no retorno de Léo Coelho e Diego Torres, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Eles reforçam uma equipe pressionada, mas que tem conseguido equilibrar partidas pela força do trio Henrique Almeida, Kevin Ramírez e Diego Torres no setor ofensivo. Ficha técnica Paysandu x Amazonas Competição: Série B do Campeonato Brasileiro — 37ª rodada Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA) Data e hora: Sexta-feira, 14/11, às 20h (de Brasília) Arbitragem: Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ) Árbitro Assistente 1: Luiz Cláudio Regazone (RJ) Árbitro Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO) Quarto Árbitro: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE) Prováveis escalações: Paysandu: Matheus Nogueira (Gabriel Mesquita); Lucca, Quintana, Novillo e Reverson; André Lima, Gustavo Nicola e Pedro Henrique; Marlon, Denilson e Wendel. Técnico: Ignácio Neto (interino) Amazonas: Renan; Rafael Vitor, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, PH e Domingos; Kevin Ramírez, Henrique Almeida e Diego Torres. 