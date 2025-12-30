Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu estaria de olho no meia Serginho, da Ponte Preta, segundo a imprensa paulista

O atleta já é conhecido do torcedor bicolor. Em 2022, Serginho vestiu a camisa do Paysandu, quando disputou 25 partidas e marcou quatro gols

O Liberal
fonte

Serginho pode retornar ao Papão quatro anos após a primeira passagem no clube. (Filipe Bispo / O Liberal)

Na esteira das contratações para reforçar o plantel bicolor, um nome conhecido vem ganhando força nos bastidores do clube alviceleste. Trata-se do meia Serginho, que está em fim de contrato com a Ponte Preta e, ao que tudo indica, não deve renovar contrato. Até agora, no entanto, não há confirmação de negociação ou avanço concreto sobre o interesse bicolor no atleta.

Aos 35 anos, Serginho está no fim de sua passagem pela Macaca. O vínculo se encerra nesta semana, e o jogador avalia propostas antes de definir o futuro da carreira. Seu nome aparece entre as opções monitoradas pelo mercado, dentro do planejamento do Paysandu para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, com início previsto para o mês de agosto.

O atleta já é conhecido do torcedor bicolor. Em 2022, Serginho vestiu a camisa do Paysandu, quando disputou 25 partidas e marcou quatro gols, sendo utilizado ao longo da temporada.

No clube paulista, a indefinição sobre a permanência do meia passa por questões financeiras. A Ponte Preta conviveu com atrasos salariais desde o meio do ano, fator que tem pesado nas conversas de renovação com parte do elenco. Ainda assim, Serginho mantém bom relacionamento com membros da comissão técnica, o que mantém aberta a possibilidade de continuidade, desde que haja adequação à realidade financeira do clube.

Na temporada de 2025, o jogador atuou em 26 partidas e marcou um gol. Por decisão dos atletas, os treinos foram suspensos temporariamente no dia 22, até que as pendências financeiras sejam resolvidas. Internamente, a previsão é de retomada da pré-temporada no dia 2 de janeiro.

Enquanto as especulações seguem no noticiário nacional, o Paysandu mantém postura discreta e segue trabalhando no mercado da bola para formar um grupo forte para as disputadas de 2026. 

Paysandu
