Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (15/11)

Brasil x Senegal disputam hoje, sábado (15/11), um jogo amistoso. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Senegal ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção brasileira passou por uma vitória de 1 a 0 contra o Paraguai, outra de 3 a 0 sobre o Chile, uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia, uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e uma derrota de 3 a 2 para o Japão.

Já Senegal registrou uma vitória nos pênaltis sobre o Sudão, outra de 2 a 0 contra essa mesma equipe, uma terceira de 3 a 2 sobre o RD Congo, uma quarta de 5 a 0 sobre o Sudão do Sul e uma quinta vitória de 4 a 0 contra a Mauritânia.

Brasil x Senegal: prováveis escalações

Brasil: Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Estêvão, Rodrygo e Vinicius Jr. Treinador: Carlo Ancelotti.

Senegal: Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Treinador: Pape Thiaw.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Senegal

Amistoso Internacional

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 13h