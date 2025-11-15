Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (15/11) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção senegalesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 15.11.25 12h00 A seleção brasileira vem de uma derrota de 3 a 2 para o Japão (Rafael Ribeiro/ CBF) Brasil x Senegal disputam hoje, sábado (15/11), um jogo amistoso. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Senegal ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a seleção brasileira passou por uma vitória de 1 a 0 contra o Paraguai, outra de 3 a 0 sobre o Chile, uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia, uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e uma derrota de 3 a 2 para o Japão. Já Senegal registrou uma vitória nos pênaltis sobre o Sudão, outra de 2 a 0 contra essa mesma equipe, uma terceira de 3 a 2 sobre o RD Congo, uma quarta de 5 a 0 sobre o Sudão do Sul e uma quinta vitória de 4 a 0 contra a Mauritânia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (15/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo, Série A argentina e um amistoso da seleção brasileira movimentam o futebol neste sábado Brasil x Senegal: prováveis escalações Brasil: Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Estêvão, Rodrygo e Vinicius Jr. Treinador: Carlo Ancelotti. Senegal: Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Treinador: Pape Thiaw. FICHA TÉCNICA Brasil x Senegal Amistoso Internacional Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogo da seleção brasileira jogo amistoso Brasil Senegal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão Santos e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.11.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00