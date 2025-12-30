Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (30/12), incluem partidas pelo Série A saudita e Premier League.

Às 12h30, Al Feiha jogará contra Al Ahli pelo Campeonato Saudita. Já às 17h15, o Arsenal enfrentará o Aston Villa pelo Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

Nottingham Forest x Everton - 16h30 - Disney+ West Ham x Brighton - 16h30 - Disney+ Burnley x Newcastle - 16h30 - ESPN 2 e Disney+ Chelsea x Bournemouth - 16h30 - ESPN e Disney+ Arsenal x Aston Villa - 17h15 - ESPN 4 e Disney+ Manchester United x Wolverhampton - 17h15 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Feiha - 12h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Al Nassr - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Dhamk - 14h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Feiha; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Al Feiha terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h30.

Onde assistir ao jogo de Al Ettifaq e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al Ettifaq x Al Nassr terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Bournemouth; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Aston Villa; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

16h30 - Burnley x Newcastle - Premier League 16h30 - Chelsea x Bournemouth - Premier League 17h15 - Arsenal x Aston Villa - Premier League

SporTV

12h30 - Al Ahli x Al Feiha - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

16h30 - Nottingham Forest x Everton - Premier League 16h30 - West Ham x Brighton - Premier League 16h30 - Burnley x Newcastle - Premier League 16h30 - Chelsea x Bournemouth - Premier League 17h15 - Arsenal x Aston Villa - Premier League 17h15 - Manchester United x Wolverhampton - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.