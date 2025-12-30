Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 30.12.25 7h00 Às 17h15, Arsenal e Aston Villa jogarão pela Premier League (X/ @Arsenal) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (30/12), incluem partidas pelo Série A saudita e Premier League. Às 12h30, Al Feiha jogará contra Al Ahli pelo Campeonato Saudita. Já às 17h15, o Arsenal enfrentará o Aston Villa pelo Campeonato Inglês. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Inglês - Premier League Nottingham Forest x Everton - 16h30 - Disney+ West Ham x Brighton - 16h30 - Disney+ Burnley x Newcastle - 16h30 - ESPN 2 e Disney+ Chelsea x Bournemouth - 16h30 - ESPN e Disney+ Arsenal x Aston Villa - 17h15 - ESPN 4 e Disney+ Manchester United x Wolverhampton - 17h15 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Al Ahli x Al Feiha - 12h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Al Nassr - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Dhamk - 14h30 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Feiha; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Al Feiha terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h30. Onde assistir ao jogo de Al Ettifaq e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al Ettifaq x Al Nassr terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Chelsea e Bournemouth; veja o horário O jogo entre Chelsea x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Arsenal e Aston Villa; veja o horário O jogo entre Arsenal x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 16h30 - Burnley x Newcastle - Premier League 16h30 - Chelsea x Bournemouth - Premier League 17h15 - Arsenal x Aston Villa - Premier League SporTV 12h30 - Al Ahli x Al Feiha - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ 16h30 - Nottingham Forest x Everton - Premier League 16h30 - West Ham x Brighton - Premier League 16h30 - Burnley x Newcastle - Premier League 16h30 - Chelsea x Bournemouth - Premier League 17h15 - Arsenal x Aston Villa - Premier League 17h15 - Manchester United x Wolverhampton - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou ofício à CBF com argumentos que possibilitam melhor logística, aclimatação e gramado que irá ser utilizado na Copa do Mundo 30.12.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 30.12.25 7h00 Campeonato Português Porto x AVS SAD: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Liga Portugal Porto e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.12.25 16h15 Série A italiana Roma x Genoa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50