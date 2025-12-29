Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações

Zâmbia x Marrocos disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 3° rodada da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Zâmbia x Marrocos ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Zâmbia empatou com o Mali por 1 a 1 e empatou sem gols com o Comores.

Já o Marrocos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Comores e um empate de 1 a 1 com o Mali.

Zâmbia x Marrocos: prováveis escalações

Zâmbia: Sem informações.

Marrocos: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Zâmbia x Marrocos

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 16h