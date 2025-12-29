Porto x AVS SAD: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Liga Portugal Porto e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 29.12.25 16h15 Porto lidera invicto o Campeonato Português com 39 pontos a mais que o AVS SAD, que é o lanterna e ainda não obteve vitórias (X/ @FCPorto) Porto x AVS SAD disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 15° rodada da Liga Portugal. O jogo começará às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Porto x AVS SAD ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela XSports, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Porto lidera invicto a Liga Portugal e acumula um total de 14 vitórias, 1 empate, 33 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. Já o AVS SAD está na lanterna, ainda não obteve vitórias e soma 4 empates, 11 derrotas, 11 gols marcados e 39 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Campeonato Saudita, Série A italiana e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Comores x Mali: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações Comores e Mali jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações Zâmbia e Marrocos jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Porto x AVS SAD: prováveis escalações Porto: Sem informações. AVS SAD: Sem informações. FICHA TÉCNICA Porto x AVS SAD Campeonato Português Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave AVS SAD Porto Campeonato Português Liga Portugal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou ofício à CBF com argumentos que possibilitam melhor logística, aclimatação e gramado que irá ser utilizado na Copa do Mundo 30.12.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 30.12.25 7h00 Campeonato Português Porto x AVS SAD: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Liga Portugal Porto e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.12.25 16h15 Série A italiana Roma x Genoa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50