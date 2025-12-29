Porto x AVS SAD: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Liga Portugal

Porto x AVS SAD disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 15° rodada da Liga Portugal. O jogo começará às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Porto x AVS SAD ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela XSports, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto lidera invicto a Liga Portugal e acumula um total de 14 vitórias, 1 empate, 33 gols marcados e apenas 4 gols sofridos.

Já o AVS SAD está na lanterna, ainda não obteve vitórias e soma 4 empates, 11 derrotas, 11 gols marcados e 39 gols sofridos.

VEJA MAIS

Porto x AVS SAD: prováveis escalações

Porto: Sem informações.

AVS SAD: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Porto x AVS SAD

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 17h15