Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Comores x Mali: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações

Comores e Mali jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas rodadas passadas, o Mali empatou com o Marrocos e o Comores empatou com a Zâmbia (Facebook/ @FemafootOfficial)

Comores x Mali disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 3° rodada da Copa Africana de Nações. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Comores x Mali ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandplay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Mali passou por dois empates de 1 a 1 com a Zâmbia e o Marrocos.

Já o Comores perdeu para o Marrocos por 2 a 0 e empatou sem gols com a Zâmbia.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Africana de Nações, Campeonato Saudita, Série A italiana e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações
Zâmbia e Marrocos jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Comores x Mali: prováveis escalações

Comores: Sem informações.

Mali: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Comores x Mali
Copa Africana de Nações
Local: Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos
Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Comores

Mali

Copa Africana de Nações

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes

Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou ofício à CBF com argumentos que possibilitam melhor logística, aclimatação e gramado que irá ser utilizado na Copa do Mundo

30.12.25 9h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira

30.12.25 7h00

Campeonato Português

Porto x AVS SAD: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Liga Portugal

Porto e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

29.12.25 16h15

Série A italiana

Roma x Genoa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Italiano

Roma e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

29.12.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda