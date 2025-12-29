Comores x Mali: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações

Comores x Mali disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 3° rodada da Copa Africana de Nações. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Comores x Mali ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandplay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Mali passou por dois empates de 1 a 1 com a Zâmbia e o Marrocos.

Já o Comores perdeu para o Marrocos por 2 a 0 e empatou sem gols com a Zâmbia.

Comores x Mali: prováveis escalações

Comores: Sem informações.

Mali: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Comores x Mali

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 16h