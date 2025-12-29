Roma x Genoa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Italiano

Roma x Genoa disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 17° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Genoa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma acumula na Série A do Campeonato Italiano um total de 30 pontos, 10 vitórias, 6 derrotas, 17 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Genoa soma 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Roma x Genoa: prováveis escalações

Roma: Sem informações.

Genoa: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Roma x Genoa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 16h45