Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor

Informação foi publicada nas redes sociais da Comissão de Festas Bicolor

Pedro Garcia
fonte

A decisão foi tomada em reunião realizada na noite da última quinta-feira (30). (Via WhatsApp)

A Comissão de Festas do Paysandu anunciou, via redes sociais, que o Conselho Deliberativo do clube aprovou a criação de uma comissão especial para analisar a implementação de um programa de sócio-torcedor com direito a voto. A decisão foi tomada em reunião realizada na noite da última quinta-feira (30).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo comunicado, a comissão especial será composta por conselheiros (natos, efetivos ou suplentes), conforme prevê o Art. 100 do estatuto do clube. "Agora, é essencial que os membros desta comissão sejam definidos o mais rápido possível, dada a urgência desta pauta para a torcida. O torcedor clama pelo direito de votar e escolher os dirigentes do nosso amado Paysandu!", diz a publicação.

VEJA MAIS

image Dia das bruxas pro Paysandu

image Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento
Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí

Durante a reunião do Condel, a torcida bicolor se reuniu na frente da sede e fechou parcialmente a Avenida Nazaré e, com o auxílio de um carro de som, repetiu as críticas à atual gestão presidida por Roger Aguilera. As faixas e cartazes exibidos durante o ato pediam “transparência”, “prestação de contas” e o fim do que classificam como um “monopólio” no poder do clube, mantido, segundo eles, por um pequeno grupo de sócios-proprietários que têm direito a voto.

Além da aprovação da criação da comissão especial, o Condel também discutiu a situação financeira do Paysandu e as perspectivas para o próximo ano. Além da temporada pífia, a pior de sua história, o clube enfrenta dificuldades econômicas e vem recorrendo ao adiantamento de receitas de 2025 para cumprir compromissos da atual temporada — uma prática que se repete desde o ano passado e um dos pontos de críticas.

Dentro de campo, o cenário também é preocupante. O Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e tem mais de 99% de risco de rebaixamento, segundo estimativas recentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

paysandu

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor

Informação foi publicada nas redes sociais da Comissão de Festas Bicolor

31.10.25 14h00

SÉRIE B

Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento

Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí

31.10.25 7h00

CRISE

Torcedores protestam novamente na sede social do Paysandu nesta quinta (30), entenda o motivo

O grupo voltou a cobrar mudanças no estatuto e a abertura do direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições presidenciais do clube

30.10.25 21h04

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B

Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona

30.10.25 16h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento

Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí

31.10.25 7h00

Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio'

31.10.25 0h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

31.10.25 7h00

FUTEBOL

Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras

O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira

31.10.25 1h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda