Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor

A Comissão de Festas do Paysandu anunciou, via redes sociais, que o Conselho Deliberativo do clube aprovou a criação de uma comissão especial para analisar a implementação de um programa de sócio-torcedor com direito a voto. A decisão foi tomada em reunião realizada na noite da última quinta-feira (30).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo comunicado, a comissão especial será composta por conselheiros (natos, efetivos ou suplentes), conforme prevê o Art. 100 do estatuto do clube. "Agora, é essencial que os membros desta comissão sejam definidos o mais rápido possível, dada a urgência desta pauta para a torcida. O torcedor clama pelo direito de votar e escolher os dirigentes do nosso amado Paysandu!", diz a publicação.

VEJA MAIS

Durante a reunião do Condel, a torcida bicolor se reuniu na frente da sede e fechou parcialmente a Avenida Nazaré e, com o auxílio de um carro de som, repetiu as críticas à atual gestão presidida por Roger Aguilera. As faixas e cartazes exibidos durante o ato pediam “transparência”, “prestação de contas” e o fim do que classificam como um “monopólio” no poder do clube, mantido, segundo eles, por um pequeno grupo de sócios-proprietários que têm direito a voto.

Além da aprovação da criação da comissão especial, o Condel também discutiu a situação financeira do Paysandu e as perspectivas para o próximo ano. Além da temporada pífia, a pior de sua história, o clube enfrenta dificuldades econômicas e vem recorrendo ao adiantamento de receitas de 2025 para cumprir compromissos da atual temporada — uma prática que se repete desde o ano passado e um dos pontos de críticas.

Dentro de campo, o cenário também é preocupante. O Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e tem mais de 99% de risco de rebaixamento, segundo estimativas recentes.