Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor Informação foi publicada nas redes sociais da Comissão de Festas Bicolor Pedro Garcia 31.10.25 14h00 A decisão foi tomada em reunião realizada na noite da última quinta-feira (30). (Via WhatsApp) A Comissão de Festas do Paysandu anunciou, via redes sociais, que o Conselho Deliberativo do clube aprovou a criação de uma comissão especial para analisar a implementação de um programa de sócio-torcedor com direito a voto. A decisão foi tomada em reunião realizada na noite da última quinta-feira (30). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo comunicado, a comissão especial será composta por conselheiros (natos, efetivos ou suplentes), conforme prevê o Art. 100 do estatuto do clube. "Agora, é essencial que os membros desta comissão sejam definidos o mais rápido possível, dada a urgência desta pauta para a torcida. O torcedor clama pelo direito de votar e escolher os dirigentes do nosso amado Paysandu!", diz a publicação. VEJA MAIS Dia das bruxas pro Paysandu Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí Durante a reunião do Condel, a torcida bicolor se reuniu na frente da sede e fechou parcialmente a Avenida Nazaré e, com o auxílio de um carro de som, repetiu as críticas à atual gestão presidida por Roger Aguilera. As faixas e cartazes exibidos durante o ato pediam “transparência”, “prestação de contas” e o fim do que classificam como um “monopólio” no poder do clube, mantido, segundo eles, por um pequeno grupo de sócios-proprietários que têm direito a voto. Além da aprovação da criação da comissão especial, o Condel também discutiu a situação financeira do Paysandu e as perspectivas para o próximo ano. Além da temporada pífia, a pior de sua história, o clube enfrenta dificuldades econômicas e vem recorrendo ao adiantamento de receitas de 2025 para cumprir compromissos da atual temporada — uma prática que se repete desde o ano passado e um dos pontos de críticas. Dentro de campo, o cenário também é preocupante. O Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e tem mais de 99% de risco de rebaixamento, segundo estimativas recentes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor Informação foi publicada nas redes sociais da Comissão de Festas Bicolor 31.10.25 14h00 SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 CRISE Torcedores protestam novamente na sede social do Paysandu nesta quinta (30), entenda o motivo O grupo voltou a cobrar mudanças no estatuto e a abertura do direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições presidenciais do clube 30.10.25 21h04 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona 30.10.25 16h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio' 31.10.25 0h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira 31.10.25 7h00 FUTEBOL Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira 31.10.25 1h47