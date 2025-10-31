Capa Jornal Amazônia
Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento

Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí

Igor Wilson

O Paysandu entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, podendo já ser rebaixado oficialmente, encerrando o martírio de um time que passou 31 das 34 rodadas na zona do rebaixamento um retrato fiel de sua pior campanha na história dos campeonatos nacionais. Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí. Mesmo assim, se esses dois adversários pontuarem, a queda será decretada mesmo com vitória.

Além da dificuldade matemática, o time do Papão que vai a campo será praticamente um remendo, um Frankstein criado por Márcio Oliveira nos últimos dias. Um time formado por quem ainda quer provar algo ou garantir espaço para 2026, quando o clube voltará a disputar a Série C. Boa parte do elenco titular já está de saída — e, em muitos casos, com as malas prontas, já procurando clube para o próximo ano.

O técnico Márcio Fernandes perdeu mais peças nos últimos dias. O volante Ronaldo Henrique e o meia Denner acertaram suas rescisões e não jogam mais pelo clube. Outros nomes estão com negociações encaminhadas e sequer viajaram. Entre os ausentes, estão os zagueiros Thiago Heleno, Novillo e Quintana — este último liberado para tratar de assuntos pessoais e que dificilmente voltará a vestir a camisa bicolor. A ausência dos três abre espaço para o jovem Lucão, zagueiro formado na base, que deve ser titular e é um dos poucos com futuro garantido no elenco para o próximo ano.

As baixas não param por aí. O atacante Rossi entrou em rota de colisão com o treinador e já procura novos ares para 2026, enquanto Bryan Borges, Petterson e Diogo Oliveira, artilheiro do time com seis gols, seguem no departamento médico e talvez nem atuem mais pelo clube. O meio-campo deve ser refeito mais uma vez, com Anderson Leite podendo atuar como titular após ter sido reintegrado e atuar nas últimas duas partidas.

Por outro lado, há um retorno importante: Garcez, principal nome ofensivo da equipe em 2024, com participação direta em dez gols, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão contratual contra o Avaí. Ele deve formar o ataque ao lado de Marlon e do jovem Pedro Henrique, da base, elogiado publicamente pelo treinador.

Ficha técnica – Atlético-GO x Paysandu

  • Evento: Campeonato Brasileiro Série B – 35ª rodada
  • Data: Sexta-feira, 31 de outubro de 2025
  • Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
  • Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

  • Árbitro: Lucas Canetto Belote (SP)
  • Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
  • VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Prováveis escalações:

  • Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Robert Santos e Yuri; Federico Martínez e Lelê. Técnico: Rafael Lacerta
  • Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Lucão e Reverson; Gustavo Nicola; Anderson Leite, Pedro Gonçalves (Ramon Vinícius), Wendel (Marcelinho), Garcez e Marlon. Técnico: Márcio Fernandes
