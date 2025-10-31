Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí Igor Wilson 31.10.25 7h00 O Paysandu entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, podendo já ser rebaixado oficialmente, encerrando o martírio de um time que passou 31 das 34 rodadas na zona do rebaixamento um retrato fiel de sua pior campanha na história dos campeonatos nacionais. Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí. Mesmo assim, se esses dois adversários pontuarem, a queda será decretada mesmo com vitória. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Além da dificuldade matemática, o time do Papão que vai a campo será praticamente um remendo, um Frankstein criado por Márcio Oliveira nos últimos dias. Um time formado por quem ainda quer provar algo ou garantir espaço para 2026, quando o clube voltará a disputar a Série C. Boa parte do elenco titular já está de saída — e, em muitos casos, com as malas prontas, já procurando clube para o próximo ano. VEJA MAIS Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C Paysandu nunca venceu o Atlético-GO em Goiânia e precisa quebrar tabu para sobreviver na Série B Equipe bicolor entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, com obrigação de vitória para adiar o rebaixamento. O técnico Márcio Fernandes perdeu mais peças nos últimos dias. O volante Ronaldo Henrique e o meia Denner acertaram suas rescisões e não jogam mais pelo clube. Outros nomes estão com negociações encaminhadas e sequer viajaram. Entre os ausentes, estão os zagueiros Thiago Heleno, Novillo e Quintana — este último liberado para tratar de assuntos pessoais e que dificilmente voltará a vestir a camisa bicolor. A ausência dos três abre espaço para o jovem Lucão, zagueiro formado na base, que deve ser titular e é um dos poucos com futuro garantido no elenco para o próximo ano. As baixas não param por aí. O atacante Rossi entrou em rota de colisão com o treinador e já procura novos ares para 2026, enquanto Bryan Borges, Petterson e Diogo Oliveira, artilheiro do time com seis gols, seguem no departamento médico e talvez nem atuem mais pelo clube. O meio-campo deve ser refeito mais uma vez, com Anderson Leite podendo atuar como titular após ter sido reintegrado e atuar nas últimas duas partidas. Por outro lado, há um retorno importante: Garcez, principal nome ofensivo da equipe em 2024, com participação direta em dez gols, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão contratual contra o Avaí. Ele deve formar o ataque ao lado de Marlon e do jovem Pedro Henrique, da base, elogiado publicamente pelo treinador. Ficha técnica – Atlético-GO x Paysandu Evento: Campeonato Brasileiro Série B – 35ª rodada Data: Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO) Horário: 19h (de Brasília) Arbitragem: Árbitro: Lucas Canetto Belote (SP) Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP) VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG) Prováveis escalações: Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Robert Santos e Yuri; Federico Martínez e Lelê. Técnico: Rafael Lacerta Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Lucão e Reverson; Gustavo Nicola; Anderson Leite, Pedro Gonçalves (Ramon Vinícius), Wendel (Marcelinho), Garcez e Marlon. Técnico: Márcio Fernandes Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DE NOVO Atlético-GO repete 2018 e volta a ser o 'carrasco' do rebaixamento do Paysandu Seis anos depois, o Dragão volta a ser o algoz do Paysandu — em plena noite de Halloween, o time goiano repete 2018 e sela mais um rebaixamento bicolor para a Série C 31.10.25 23h21 Futebol Em meio às lágrimas, executivo do Paysandu lamenta o rebaixamento: 'A torcida e o clube não merecem' Coube a Carlos Frontini a missão de encarar a realidade na primeira entrevista após a queda 31.10.25 22h39 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 VEXAME Paysandu termina Série B com recorde de derrotas O rebaixamento foi confirmado com três rodadas de antecedência, algo inédito para o clube. 31.10.25 22h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15