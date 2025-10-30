Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B

Paysandu e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 19h, no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada da Série B. Além de o Papão reencontrar o algoz responsável pelo último rebaixamento, em 2018, o time também se depara com um jogador conhecido pela torcida bicolor, que hoje defende as cores do Dragão: o atacante Jean Dias.

Na temporada anterior, o atacante Jean defendeu as cores do Papão, participando de 46 jogos, nos quais marcou oito gols e distribuiu seis assistências. Durante sua passagem pelo bicolor, Jean foi peça fundamental como atacante titular e sagrou-se campeão do Parazão e da Copa Verde em 2024.

Após deixar o Paysandu no fim de 2024, Jean Dias assinou contrato com a Ponte Preta. Pela Macaca, ele realizou 26 jogos, marcou três gols e deu três assistências, contribuindo para o acesso e o título da equipe na Série C. Ainda em 2025, o atacante acertou com o Atlético-GO para disputar o restante da Série B. No Dragão, o jogador atuou em 12 partidas e ainda não balançou as redes.

O Paysandu enfrenta o Atlético-GO em uma partida crucial, que pode selar o destino do time bicolor na competição nacional. Com apenas 27 pontos, o Papão ocupa a lanterna e corre sério risco de ser rebaixado para a Série C.

A situação do time paraense é dramática, pois qualquer resultado que não seja uma vitória no jogo de hoje confirmará a queda para a divisão inferior. Para manter a esperança matemática, o Bicola precisará superar um histórico desfavorável de nunca ter vencido o Dragão em Goiânia.

O histórico dos confrontos mostra a dificuldade do Paysandu jogando na casa do adversário, já que o Atlético-GO venceu as quatro partidas realizadas no Castelo do Dragão. Enquanto isso, o time goiano mantém uma campanha regular, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas no campeonato até esta etapa.