Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém Pedro Garcia 30.10.25 11h38 Com a vitória de 2 a 0 conquistada na partida de ida, a equipe paraense entra em campo com uma vantagem bastante confortável no placar agregado. (Matheus Vieira/Paysandu) A equipe sub-20 do Paysandu visitou o Tocantinópolis e venceu por 2 a 0 na última quarta-feira (29), garantindo vantagem para o jogo de volta em Belém. A partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, foi realizada no Estádio Ribeirão, no Tocantins. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os gols da partida foram marcados por William Gabriel, aos 44 minutos do primeiro tempo, quando finalizou da entrada da área para abrir o placar, e Ângelo, já na etapa final, que ampliou em cobrança de pênalti. VEJA MAIS Vitória vale um pé na Série A Paysandu nunca venceu o Atlético-GO em Goiânia e precisa quebrar tabu para sobreviver na Série B Equipe bicolor entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, com obrigação de vitória para adiar o rebaixamento. Com a vitória de 2 a 0 conquistada na partida de ida, a equipe paraense entra em campo com uma vantagem bastante confortável no placar agregado. Desta forma, o time da casa assegura sua vaga na próxima fase mesmo que seja derrotado por um gol de diferença no confronto decisivo. Para alcançar a classificação direta ou forçar uma disputa por pênaltis, o Tocantinópolis precisará, no mínimo, repetir o placar de 2 a 0 a seu favor. O encontro final entre os dois clubes está agendado para a próxima quarta-feira (5), com início às 15 horas, no gramado do Estádio Curuzu, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu copa do brasil sub-20 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém 30.10.25 11h38 Futebol Atlético-GO terá retorno de dois jogadores titulares para duelo contra o Paysandu na Série B Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 35ª rodada do campeonato 30.10.25 9h21 Futebol Paysandu nunca venceu o Atlético-GO em Goiânia e precisa quebrar tabu para sobreviver na Série B Equipe bicolor entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, com obrigação de vitória para adiar o rebaixamento. 29.10.25 13h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 Flamengo azeda festa do ineficaz Racing com empate e vai a 4ª final de Libertadores em 7 anos 30.10.25 0h13 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09