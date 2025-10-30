Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil

Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém

Pedro Garcia
fonte

Com a vitória de 2 a 0 conquistada na partida de ida, a equipe paraense entra em campo com uma vantagem bastante confortável no placar agregado. (Matheus Vieira/Paysandu)

A equipe sub-20 do Paysandu visitou o Tocantinópolis e venceu por 2 a 0 na última quarta-feira (29), garantindo vantagem para o jogo de volta em Belém. A partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, foi realizada no Estádio Ribeirão, no Tocantins.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os gols da partida foram marcados por William Gabriel, aos 44 minutos do primeiro tempo, quando finalizou da entrada da área para abrir o placar, e Ângelo, já na etapa final, que ampliou em cobrança de pênalti.

VEJA MAIS

image Vitória vale um pé na Série A

image Paysandu nunca venceu o Atlético-GO em Goiânia e precisa quebrar tabu para sobreviver na Série B
Equipe bicolor entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, com obrigação de vitória para adiar o rebaixamento.

Com a vitória de 2 a 0 conquistada na partida de ida, a equipe paraense entra em campo com uma vantagem bastante confortável no placar agregado. Desta forma, o time da casa assegura sua vaga na próxima fase mesmo que seja derrotado por um gol de diferença no confronto decisivo. 

Para alcançar a classificação direta ou forçar uma disputa por pênaltis, o Tocantinópolis precisará, no mínimo, repetir o placar de 2 a 0 a seu favor. O encontro final entre os dois clubes está agendado para a próxima quarta-feira (5), com início às 15 horas, no gramado do Estádio Curuzu, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

copa do brasil sub-20
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B

Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C

30.10.25 12h22

Futebol

Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil

Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém

30.10.25 11h38

Futebol

Atlético-GO terá retorno de dois jogadores titulares para duelo contra o Paysandu na Série B

Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 35ª rodada do campeonato

30.10.25 9h21

Futebol

Paysandu nunca venceu o Atlético-GO em Goiânia e precisa quebrar tabu para sobreviver na Série B

Equipe bicolor entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, com obrigação de vitória para adiar o rebaixamento.

29.10.25 13h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

30.10.25 7h00

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

Flamengo azeda festa do ineficaz Racing com empate e vai a 4ª final de Libertadores em 7 anos

30.10.25 0h13

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda