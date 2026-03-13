Iarley ganha espaço no Paysandu e vive melhor momento no time profissional

Em pouco tempo como profissional, o zagueiro Iarley já começa a angariar espaço no elenco profissional bicolor em 2026. Revelado nas categorias de base do clube, o defensor de 20 anos vem sendo utilizado com frequência e já soma oito partidas na temporada, além de um gol marcado.

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Formado nas divisões de base do Papão, com passagens pelas equipes sub-17 e sub-20, Iarley foi promovido ao time principal em 2023 após se destacar nas competições estaduais. Desde então, o jogador vem ganhando experiência no elenco profissional e, nas últimas partidas, passou a figurar entre os titulares, recebendo elogios da comissão técnica e da torcida.

O jovem defensor afirma viver um momento especial com a camisa bicolor e destaca a gratidão pelas oportunidades que vem recebendo dentro do clube. “Fico muito feliz pelos jogos que já fiz pelo Paysandu. Isso me deixa muito grato ao clube e a Deus por tudo o que vem acontecendo neste momento", disse. Iarley também ressaltou o apoio do treinador, que tem dado confiança ao atleta neste período de afirmação no elenco.

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“O Júnior vem me dando muita força. Sou muito grato a ele por tudo. É uma responsabilidade muito grande e também uma experiência importante. Estou tendo a oportunidade de entrar nos jogos e contribuir com a equipe. Isso significa muito para mim e para o clube". Mesmo vivendo um bom momento, o zagueiro reconhece que ainda há pontos do seu jogo que precisam evoluir e afirma que o trabalho diário nos treinamentos é fundamental para aproveitar melhor as oportunidades.

“Sei que ainda preciso melhorar em vários aspectos do meu jogo. É importante trabalhar isso nos treinos para, quando surgir a oportunidade, conseguir fazer uma boa partida". Por fim, o defensor destacou a importância de estar sempre preparado quando recebe a chance de entrar em campo, especialmente em partidas decisivas da temporada.

“Para mim não tem dificuldade. Procuro entrar sempre ligado nos jogos. Conseguimos a classificação, que era o mais importante nesse momento.”