CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Vitória vale um pé na Série A

Carlos Ferreira
fonte

Série b - 7ª rodada (Igor Mota / O Liberal)

Empatados com 57 pontos, Remo e Chapecoense disputam domingo três pontos absolutamente preciosos. Quem vencer põe um pé na principal prateleira do futebol brasileiro e alimenta sonho de título. Duas equipes em máxima entrega. Jogaço!

São os dois melhores times das últimas seis rodadas do campeonato. Remo com seis vitórias, Chape com cinco vitórias e um empate. A energia da torcida faz do Leão o mais credenciado. Além disso, deve somar muito a plena recuperação fisiológica dos azulinos. Isso indica que o Leão Azul terá intensidade maior de jogo que nas últimas rodadas.

Nada garante nada num duelo tão equilibrado, mas o Remo nunca esteve tão fortalecido nessa reação sob comando de Guto Ferreira.

Diálogo abre perspectivas no Papão

Em meio à ebulição do Paysandu surge a disposição para o diálogo. Nada mais oportuno! A torcida já está sendo ouvida. A crise e os rumos do clube precisam ser debatidos com sabedoria, humildade e responsabilidade.

Clubes de massa como o Paysandu são como um navio em águas agitadas. Difícil de manobrar em mudança de direção, mas com muita força para reagir e corrigir a rota. Tudo depende das habilidades e da autoridade de quem pilota. Desafio para o presidente Roger Aguilera, que tanto precisa se redimir e vem fazendo acenos para junção de forças. A prática, nessa turbulenta navegação, vai mostrar quem é quem na missão de colocar o clube acima de tudo e de todos.

BAIXINHAS

* Chapecoense é tão reativa quanto o Remo. Time compacto nas ações defensivas e eficiente nos contra-ataques, em ações comandadas pelo meia paraense Giovanni Augusto. Ele é o principal garçom do campeonato com 10 assistências. Giovanni Augusto, 36 anos, é fruto da base do Paysandu. 

* Nathan Pescador, que vai substituir Panagiotis no Leão Azul, é catarinense e está em ascensão de rendimento. O atleta de 29 anos tem no seu currículo internacional o Athletico-PR, Vitesse (Holanda), Amiens SC (França), Belenenses (Portugal), Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Chegou a ter vínculo com Chelsea, mas nunca jogou pelo time inglês. 

* Hora da xepa no Paysandu. Thiago Heleno, Novillo, Quintana, PK, Dudu Vieira, Ronaldo Henrique, Rossi, Delvalle, Dener em desligamento. Estão sob cuidados médicos o lateral Bryan Borges e os atacantes Diogo Oliveira e Peterson. 

* Provável escalação do time bicolor para enfrentar o Atlético Goianiense: Matheus Nogueira; Edilson, Thallyson, Maurício Antônio, Reverson; Pedro Henrique, André Lima, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior (ou Denilson), Maurício Garcez. 

* Embora tenha despontado no Flamengo e seguido carreira como lateral ofensivo, Jorge se caracteriza no Remo pela segurança defensiva. Isso favorece a ofensividade de Marcelinho na direita. Resgatado para o futebol pelo Leão Azul, ele tem cinco jogos, 300 minutos em campo, com a camisa azulina. 

* Além de menos dinheiro, calendário menor. São os principais impactos do rebaixamento do Paysandu. A Série C termina em setembro para quem sair na primeira fase ou pode ir até metade de outubro para quem for à decisão do acesso. 

* Artilharia da Série B. Pedro Rocha (Remo) 14 gols; Carlão (Ferroviária) 12, Kevin Ramírez (Amazonas) e Alisson Safira (Cuiabá) 10, Anselmo Ramon (Goiás), Cléber (Avaí) e Diego Gonçalves (Criciúma) 9 gols.  

