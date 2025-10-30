Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Atlético-GO terá retorno de dois jogadores titulares para duelo contra o Paysandu na Série B

Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 35ª rodada do campeonato

O Liberal
fonte

Dragão recebe o Papão nesta sexta-feira (31) (Bruno Corsino/ACG)

Mesmo tendo perdido a chance de brigar pelo acesso, o Atlético-GO recebe o Paysandu na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada da Série B, e quer a vitória. Como reforço, o time contará com o retorno de dois jogadores titulares para o jogo contra o Papão: o goleiro Paulo Vitor e o lateral-esquerdo Guilherme Romão.

Além deles, o técnico Lacerda terá o meia Ariel, reserva da posição, a disposição. Os três atletas ficaram de fora do último jogo do Dragão, contra o CRB-AL, no último domingo (26). Eles cumpriram suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. No lugar dos titulares, o treinador Lacedas escalou Vladimir no gol e Heron na lateral. Ambos devem voltar ao banco de reservas, enquanto Paulo Vitor e Guilherme retomam ao time principal.

Sem a dupla, o time perdeu para o CRB por 2 a 1 e deixou escapar as chances de se manter vivo na luta pelo acesso. Atualmente, a equipe goiana ocupa a 11ª colocação, com 48 pontos. Assim como o Paysandu, o clube praticamente só cumpre tabela, já que as chances de acesso são remotas e as de rebaixamento, também.

O Atlético-GO faz uma campanha regular, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas no campeonato até o momento.

Já no caso do Papão, o jogo pode marcar oficialmente o rebaixamento do clube à Série C. O time bicolor é o lanterna da competição, com apenas 27 pontos. Se perder ou empatar, a equipe paraense estará rebaixada. Para se manter, matematicamente, na briga, o Bicola terá que quebrar um tabu, já que nunca venceu o Dragão em Goiânia.

Ao todo, as equipes se enfrentaram quatro vezes no Castelo do Dragão, e em todas as oportunidades o time da casa saiu vitorioso. No primeiro turno, o Paysandu recebeu o Atlético-GO, e os dois empataram por 2 a 2.

.
