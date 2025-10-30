Atlético-GO terá retorno de dois jogadores titulares para duelo contra o Paysandu na Série B Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 35ª rodada do campeonato O Liberal 30.10.25 9h21 Dragão recebe o Papão nesta sexta-feira (31) (Bruno Corsino/ACG) Mesmo tendo perdido a chance de brigar pelo acesso, o Atlético-GO recebe o Paysandu na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada da Série B, e quer a vitória. Como reforço, o time contará com o retorno de dois jogadores titulares para o jogo contra o Papão: o goleiro Paulo Vitor e o lateral-esquerdo Guilherme Romão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Além deles, o técnico Lacerda terá o meia Ariel, reserva da posição, a disposição. Os três atletas ficaram de fora do último jogo do Dragão, contra o CRB-AL, no último domingo (26). Eles cumpriram suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. No lugar dos titulares, o treinador Lacedas escalou Vladimir no gol e Heron na lateral. Ambos devem voltar ao banco de reservas, enquanto Paulo Vitor e Guilherme retomam ao time principal. Sem a dupla, o time perdeu para o CRB por 2 a 1 e deixou escapar as chances de se manter vivo na luta pelo acesso. Atualmente, a equipe goiana ocupa a 11ª colocação, com 48 pontos. Assim como o Paysandu, o clube praticamente só cumpre tabela, já que as chances de acesso são remotas e as de rebaixamento, também. VEJA MAIS Paysandu nunca venceu o Atlético-GO em Goiânia e precisa quebrar tabu para sobreviver na Série B Equipe bicolor entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, com obrigação de vitória para adiar o rebaixamento. Representatividade feminina: paraense é convidada para participar da Copa Rainha Marta 2025 Eveline Maia irá palestrar sobre o protagonismo feminino no futebol e sua trajetória até chegar à Diretoria da Mulher do Paysandu Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve O Atlético-GO faz uma campanha regular, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas no campeonato até o momento. Já no caso do Papão, o jogo pode marcar oficialmente o rebaixamento do clube à Série C. O time bicolor é o lanterna da competição, com apenas 27 pontos. Se perder ou empatar, a equipe paraense estará rebaixada. Para se manter, matematicamente, na briga, o Bicola terá que quebrar um tabu, já que nunca venceu o Dragão em Goiânia. Ao todo, as equipes se enfrentaram quatro vezes no Castelo do Dragão, e em todas as oportunidades o time da casa saiu vitorioso. No primeiro turno, o Paysandu recebeu o Atlético-GO, e os dois empataram por 2 a 2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes série b paysandu atletico-go COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Atlético-GO terá retorno de dois jogadores titulares para duelo contra o Paysandu na Série B Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (31), no estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 35ª rodada do campeonato 30.10.25 9h21 Futebol Paysandu nunca venceu o Atlético-GO em Goiânia e precisa quebrar tabu para sobreviver na Série B Equipe bicolor entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19h, com obrigação de vitória para adiar o rebaixamento. 29.10.25 13h04 futebol feminino Representatividade feminina: paraense é convidada para participar da Copa Rainha Marta 2025 Eveline Maia irá palestrar sobre o protagonismo feminino no futebol e sua trajetória até chegar à Diretoria da Mulher do Paysandu 29.10.25 12h28 Futebol Paysandu deve dispensar mais jogadores e começar 2026 com defesa reformulada, aponta jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, informou que três jogadores devem entrar em acordo com a diretoria bicolor e outros dois devem deixar o time. 29.10.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 Flamengo azeda festa do ineficaz Racing com empate e vai a 4ª final de Libertadores em 7 anos 30.10.25 0h13 FUTEBOL Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada 29.10.25 18h35