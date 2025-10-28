Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve O Liberal 28.10.25 21h28 Presidente não confirmou permanência de Márcio Fernandes (Paysandu) O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, afirmou nesta terça-feira (28), em entrevista à Rádio Liberal +, que o clube já iniciou um processo de desligamento de atletas do elenco atual. A medida faz parte de uma reestruturação interna para a próxima temporada, diante do iminente rebaixamento à Série C. Com dez pontos atrás do primeiro time fora da zona e apenas quatro rodadas restantes, o clube tem 99,9% de chance de queda e amarga sua pior campanha na Série B desde que voltou à disputa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Aguilera confirmou que o volante Ronaldo Henrique e o meia Denner já acertaram suas rescisões e não vestem mais a camisa bicolor. Ambos foram substituídos ainda no primeiro tempo da derrota para o Avaí, no último sábado (25), em uma decisão do técnico Márcio Fernandes, que depois da partida ressaltou a necessidade de “coragem para jogar no Paysandu”, sem citar nomes. VEJA MAIS Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo O presidente disse que outros jogadores também devem deixar o clube. Porém, preferiu não revelar quem são, já que ainda há negociações em andamento. “Não só eles, como outros jogadores a gente já tá procurando pra fazer um acordo em conjunto”, afirmou. Além do elenco, a direção já conversa com o executivo de futebol, Carlos Kila Frontini, e com a comissão técnica sobre o futuro. Segundo Aguilera, é preciso dar clareza ao planejamento para que todos possam se organizar. “Os profissionais, tanto Frontini, como comissão técnica, nesse momento de indefinição, ficam querendo saber se o clube quer contar com eles, pra eles poderem se planejar também”, disse. Movimentos para o próximo ano Aguilera afirmou que a queda de rendimento ao longo da temporada evidenciou erros de gestão, especialmente na formação do grupo deste ano. Por isso, ele disse querer uma reformulação ampla para reformar o Paysandu. “A gente tá arrumando a casa, tô fazendo um momento interno de reestruturação dentro do clube, que vai ser um movimento grande”, garantiu. Entre as mudanças, está um novo perfil de contratações. O presidente reconheceu que a aposta em muitos jogadores estrangeiros não trouxe o retorno esperado, e que esse modelo deve ser abandonado. “A gente trouxe muito gringo, e não deu certo, então a gente não vai fazer mais isso, tem tempo de adaptação e nem todo mundo é um Esli da vida”, declarou, em referência ao atacante equatoriano que se destacou na última temporada. Mesmo com a situação praticamente irreversível na Série B, Aguilera ressaltou que o clube não vai paralisar o planejamento. O objetivo é iniciar 2026 com uma base sólida para tentar retornar à segunda divisão o quanto antes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 VERGONHA Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! 28.10.25 20h32 SÉRIE B Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo 28.10.25 17h37 Futebol Paysandu volta a Goiânia, onde foi tricampeão da Copa Verde e hoje corre o risco de rebaixamento O Papão faz o jogo da vida nesta sexta, contra o Atlético-GO; se perder estará matematicamente rebaixado à Série C 28.10.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00 Fenômeno Azul Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso 28.10.25 12h07 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 Futebol Ex-Remo, Daniel Paulista é demitido do Sport-PE na lanterna da Série A Treinador foi campeão paraense no Remo no início da temporada. 28.10.25 14h12