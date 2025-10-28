Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, afirmou nesta terça-feira (28), em entrevista à Rádio Liberal +, que o clube já iniciou um processo de desligamento de atletas do elenco atual. A medida faz parte de uma reestruturação interna para a próxima temporada, diante do iminente rebaixamento à Série C. Com dez pontos atrás do primeiro time fora da zona e apenas quatro rodadas restantes, o clube tem 99,9% de chance de queda e amarga sua pior campanha na Série B desde que voltou à disputa.

Aguilera confirmou que o volante Ronaldo Henrique e o meia Denner já acertaram suas rescisões e não vestem mais a camisa bicolor. Ambos foram substituídos ainda no primeiro tempo da derrota para o Avaí, no último sábado (25), em uma decisão do técnico Márcio Fernandes, que depois da partida ressaltou a necessidade de “coragem para jogar no Paysandu”, sem citar nomes.

O presidente disse que outros jogadores também devem deixar o clube. Porém, preferiu não revelar quem são, já que ainda há negociações em andamento.

“Não só eles, como outros jogadores a gente já tá procurando pra fazer um acordo em conjunto”, afirmou.

Além do elenco, a direção já conversa com o executivo de futebol, Carlos Kila Frontini, e com a comissão técnica sobre o futuro. Segundo Aguilera, é preciso dar clareza ao planejamento para que todos possam se organizar.

“Os profissionais, tanto Frontini, como comissão técnica, nesse momento de indefinição, ficam querendo saber se o clube quer contar com eles, pra eles poderem se planejar também”, disse.

Movimentos para o próximo ano

Aguilera afirmou que a queda de rendimento ao longo da temporada evidenciou erros de gestão, especialmente na formação do grupo deste ano. Por isso, ele disse querer uma reformulação ampla para reformar o Paysandu.

“A gente tá arrumando a casa, tô fazendo um momento interno de reestruturação dentro do clube, que vai ser um movimento grande”, garantiu.

Entre as mudanças, está um novo perfil de contratações. O presidente reconheceu que a aposta em muitos jogadores estrangeiros não trouxe o retorno esperado, e que esse modelo deve ser abandonado.

“A gente trouxe muito gringo, e não deu certo, então a gente não vai fazer mais isso, tem tempo de adaptação e nem todo mundo é um Esli da vida”, declarou, em referência ao atacante equatoriano que se destacou na última temporada.

Mesmo com a situação praticamente irreversível na Série B, Aguilera ressaltou que o clube não vai paralisar o planejamento. O objetivo é iniciar 2026 com uma base sólida para tentar retornar à segunda divisão o quanto antes.