Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

O Liberal
fonte

Presidente não confirmou permanência de Márcio Fernandes (Paysandu)

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, afirmou nesta terça-feira (28), em entrevista à Rádio Liberal +, que o clube já iniciou um processo de desligamento de atletas do elenco atual. A medida faz parte de uma reestruturação interna para a próxima temporada, diante do iminente rebaixamento à Série C. Com dez pontos atrás do primeiro time fora da zona e apenas quatro rodadas restantes, o clube tem 99,9% de chance de queda e amarga sua pior campanha na Série B desde que voltou à disputa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Aguilera confirmou que o volante Ronaldo Henrique e o meia Denner já acertaram suas rescisões e não vestem mais a camisa bicolor. Ambos foram substituídos ainda no primeiro tempo da derrota para o Avaí, no último sábado (25), em uma decisão do técnico Márcio Fernandes, que depois da partida ressaltou a necessidade de “coragem para jogar no Paysandu”, sem citar nomes.

VEJA MAIS

image Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos
Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre!

image Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B
Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo

O presidente disse que outros jogadores também devem deixar o clube. Porém, preferiu não revelar quem são, já que ainda há negociações em andamento.

“Não só eles, como outros jogadores a gente já tá procurando pra fazer um acordo em conjunto”, afirmou.

Além do elenco, a direção já conversa com o executivo de futebol, Carlos Kila Frontini, e com a comissão técnica sobre o futuro. Segundo Aguilera, é preciso dar clareza ao planejamento para que todos possam se organizar.

“Os profissionais, tanto Frontini, como comissão técnica, nesse momento de indefinição, ficam querendo saber se o clube quer contar com eles, pra eles poderem se planejar também”, disse.

Movimentos para o próximo ano

Aguilera afirmou que a queda de rendimento ao longo da temporada evidenciou erros de gestão, especialmente na formação do grupo deste ano. Por isso, ele disse querer uma reformulação ampla para reformar o Paysandu.

“A gente tá arrumando a casa, tô fazendo um momento interno de reestruturação dentro do clube, que vai ser um movimento grande”, garantiu.

Entre as mudanças, está um novo perfil de contratações. O presidente reconheceu que a aposta em muitos jogadores estrangeiros não trouxe o retorno esperado, e que esse modelo deve ser abandonado.

“A gente trouxe muito gringo, e não deu certo, então a gente não vai fazer mais isso, tem tempo de adaptação e nem todo mundo é um Esli da vida”, declarou, em referência ao atacante equatoriano que se destacou na última temporada.

Mesmo com a situação praticamente irreversível na Série B, Aguilera ressaltou que o clube não vai paralisar o planejamento. O objetivo é iniciar 2026 com uma base sólida para tentar retornar à segunda divisão o quanto antes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

VERGONHA

Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos

Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre!

28.10.25 20h32

SÉRIE B

Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B

Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo

28.10.25 17h37

Futebol

Paysandu volta a Goiânia, onde foi tricampeão da Copa Verde e hoje corre o risco de rebaixamento

O Papão faz o jogo da vida nesta sexta, contra o Atlético-GO; se perder estará matematicamente rebaixado à Série C

28.10.25 16h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

28.10.25 7h00

Fenômeno Azul

Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas

Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso

28.10.25 12h07

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor

Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape

28.10.25 9h33

Futebol

Ex-Remo, Daniel Paulista é demitido do Sport-PE na lanterna da Série A

Treinador foi campeão paraense no Remo no início da temporada.

28.10.25 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda