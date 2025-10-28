Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo Iury Costa 28.10.25 17h37 Atlético-GO e Paysandu se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 19h (Ivan Duarte / O Liberal) O Atlético-GO é amplamente favorito no confronto contra o Paysandu, nesta sexta-feira (31), às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time goiano tem 44,94% de chances de vitória como mandante, contra apenas 17,90% do Paysandu como visitante. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O favoritismo do Dragão reflete o momento das duas equipes na Série B. Afundado na lanterna da competição, com apenas 27 pontos em 34 jogos, o Paysandu vive uma das piores temporadas de sua história e pode encerrar o ano com a pior campanha bicolor na era dos pontos corridos, iniciada em 2006. Já o Atlético-GO, com 48 pontos, não briga mais pelo acesso, mas também não corre riscos de rebaixamento. A equipe goiana busca apenas encerrar a temporada de forma digna diante de sua torcida. VEJA MAIS Paysandu volta a Goiânia, onde foi tricampeão da Copa Verde e hoje corre o risco de rebaixamento O Papão faz o jogo da vida nesta sexta, contra o Atlético-GO; se perder estará matematicamente rebaixado à Série C Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu O palco do duelo, porém, carrega simbolismo especial para o torcedor paraense. Goiânia foi o cenário de três títulos recentes da Copa Verde conquistados pelo Papão, dois diante do Vila Nova e um sobre o Goiás. Mas, desta vez, pode marcar mais um capítulo amargo da história bicolor. Foi também na capital goiana, em 2018, que o Paysandu foi rebaixado da Série B para a Série C, justamente após uma derrota para o Atlético-GO. Sete anos depois, o mesmo adversário e o mesmo estádio voltam a cruzar o caminho do Papão, agora novamente à beira do abismo. Em caso de derrota nesta sexta, o Paysandu estará matematicamente rebaixado para a Série C de 2026. Uma vitória, contudo, daria um último suspiro de esperança ao torcedor: o time chegaria aos 30 pontos, mantendo chances remotas de escapar da queda, mas dependeria de uma combinação improvável de resultados nas rodadas finais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes atlético-go COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo 28.10.25 17h37 Futebol Paysandu volta a Goiânia, onde foi tricampeão da Copa Verde e hoje corre o risco de rebaixamento O Papão faz o jogo da vida nesta sexta, contra o Atlético-GO; se perder estará matematicamente rebaixado à Série C 28.10.25 16h48 vergonha Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu 27.10.25 18h01 FRACASSO Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. 27.10.25 15h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00 Fenômeno Azul Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso 28.10.25 12h07 Amistoso Feminino Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (28/10) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.10.25 12h00