Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B

O Atlético-GO é amplamente favorito no confronto contra o Paysandu, nesta sexta-feira (31), às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time goiano tem 44,94% de chances de vitória como mandante, contra apenas 17,90% do Paysandu como visitante.

O favoritismo do Dragão reflete o momento das duas equipes na Série B. Afundado na lanterna da competição, com apenas 27 pontos em 34 jogos, o Paysandu vive uma das piores temporadas de sua história e pode encerrar o ano com a pior campanha bicolor na era dos pontos corridos, iniciada em 2006.

Já o Atlético-GO, com 48 pontos, não briga mais pelo acesso, mas também não corre riscos de rebaixamento. A equipe goiana busca apenas encerrar a temporada de forma digna diante de sua torcida.

O palco do duelo, porém, carrega simbolismo especial para o torcedor paraense. Goiânia foi o cenário de três títulos recentes da Copa Verde conquistados pelo Papão, dois diante do Vila Nova e um sobre o Goiás. Mas, desta vez, pode marcar mais um capítulo amargo da história bicolor.

Foi também na capital goiana, em 2018, que o Paysandu foi rebaixado da Série B para a Série C, justamente após uma derrota para o Atlético-GO. Sete anos depois, o mesmo adversário e o mesmo estádio voltam a cruzar o caminho do Papão, agora novamente à beira do abismo.

Em caso de derrota nesta sexta, o Paysandu estará matematicamente rebaixado para a Série C de 2026. Uma vitória, contudo, daria um último suspiro de esperança ao torcedor: o time chegaria aos 30 pontos, mantendo chances remotas de escapar da queda, mas dependeria de uma combinação improvável de resultados nas rodadas finais.