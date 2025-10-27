Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu O Liberal 27.10.25 18h01 Márcio Fernandes sabe que a situação bicolor é praticamente impossível de ser revertida. (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu entra em campo nesta sexta-feira para um jogo decisivo contra o Atlético-GO. A equipe bicolor vive situação delicada na Série B e pode ter o rebaixamento confirmado já nesta rodada. O duelo traz lembranças amargas ao torcedor: em 2018. Na tarde daquele sábado, dia 24 de novembro de 2018, o Paysandu acabou rebaixado após ser goleado por 5 a 2 pelo time goiano, em pleno estádio da Curuzu. Agora, em 2025, o destino coloca novamente o Dragão no caminho do Papão, em um cenário semelhante: o time paraense ocupa a lanterna da Série B e precisa de um milagre para escapar da queda. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Agora, sete anos depois, o destino volta a colocar os dois clubes frente a frente em um cenário semelhante, com o time paraense novamente lutando pela sobrevivência. Restando poucas rodadas para o fim da competição, o Paysandu segue na lanterna, com 27 pontos e uma campanha irregular de apenas cinco vitórias. A equipe precisa vencer o Atlético-GO e torcer por uma combinação de resultados para continuar com chances matemáticas de permanência. Se perder, repete o cenário de 2018. Naquele ano, o Papão esteve na zona em boa parte da competição e precisava vencer na última rodada para tentar o milagre, mas a partida da 38ª rodada, na Curuzu, foi um verdadeiro desastre: o time perdeu por 5 a 2 e terminou a competição em 17ª, com 43 pontos, enquanto o Dragão não subiu, ficando em 6º, com 59 pontos. VEJA MAIS Atlético-GO fecha o caixão: 5 x 2 e Paysandu está rebaixado para a série C Torcida lotou a Curuzu, empurrou, mas time não conseguiu vencer Presidente do Paysandu assume culpa pelo rebaixamento: “Se tem um culpado sou eu" Papão perdeu para o Atlético (GO) por 5 a 2 na Curuzu e foi rebaixado para a Série C Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026 Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026 Este ano, as equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, dia 31, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, casa do Atlético-GO. O Paysandu precisa vencer para manter viva a esperança de permanência na Série B. Um triunfo fora de casa dá fôlego ao time e adia a definição do rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, a queda será matematicamente confirmada, fazendo do Papão o primeiro clube rebaixado nesta edição da competição. Mesmo que vença, o cenário ainda é delicado. O Paysandu depende de uma combinação de resultados para continuar respirando. Se a Ferroviária — que recebe o Criciúma — pontuar, e o Athletic — que enfrenta o Avaí fora de casa — vencer, o rebaixamento bicolor será inevitável já ao término da 35ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU vergonha Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu 27.10.25 18h01 FRACASSO Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. 27.10.25 15h13 CONTAGEM REGRESSIVA Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. 27.10.25 13h26 Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00