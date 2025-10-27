Capa Jornal Amazônia
Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO

Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu

O Liberal
fonte

Márcio Fernandes sabe que a situação bicolor é praticamente impossível de ser revertida. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu entra em campo nesta sexta-feira para um jogo decisivo contra o Atlético-GO. A equipe bicolor vive situação delicada na Série B e pode ter o rebaixamento confirmado já nesta rodada. O duelo traz lembranças amargas ao torcedor: em 2018.

Na tarde daquele sábado, dia 24 de novembro de 2018, o Paysandu acabou rebaixado após ser goleado por 5 a 2 pelo time goiano, em pleno estádio da Curuzu. Agora, em 2025, o destino coloca novamente o Dragão no caminho do Papão, em um cenário semelhante: o time paraense ocupa a lanterna da Série B e precisa de um milagre para escapar da queda.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Agora, sete anos depois, o destino volta a colocar os dois clubes frente a frente em um cenário semelhante, com o time paraense novamente lutando pela sobrevivência. Restando poucas rodadas para o fim da competição, o Paysandu segue na lanterna, com 27 pontos e uma campanha irregular de apenas cinco vitórias. A equipe precisa vencer o Atlético-GO e torcer por uma combinação de resultados para continuar com chances matemáticas de permanência.

Se perder, repete o cenário de 2018. Naquele ano, o Papão esteve na zona em boa parte da competição e precisava vencer na última rodada para tentar o milagre, mas a partida da 38ª rodada, na Curuzu, foi um verdadeiro desastre: o time perdeu por 5 a 2 e terminou a competição em 17ª, com 43 pontos, enquanto o Dragão não subiu, ficando em 6º, com 59 pontos. 

Este ano, as equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, dia 31, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, casa do Atlético-GO. O Paysandu precisa vencer para manter viva a esperança de permanência na Série B. Um triunfo fora de casa dá fôlego ao time e adia a definição do rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, a queda será matematicamente confirmada, fazendo do Papão o primeiro clube rebaixado nesta edição da competição.

Mesmo que vença, o cenário ainda é delicado. O Paysandu depende de uma combinação de resultados para continuar respirando. Se a Ferroviária — que recebe o Criciúma — pontuar, e o Athletic — que enfrenta o Avaí fora de casa — vencer, o rebaixamento bicolor será inevitável já ao término da 35ª rodada.

Palavras-chave

futebol

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
