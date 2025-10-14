Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026

Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026

O Liberal
fonte

A Série C de 2026 já possui quase todos os clubes confirmados. Restam apenas os 4 que serão rebaixados da Série B. (Foto: Breno Babu / CBF)

Após uma péssima campanha na Série B de 2025, o Paysandu está virtualmente rebaixado e já pode ficar de olho nos adversários que enfrentará na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A competição reunirá equipes de diferentes regiões do país, incluindo clubes tradicionais e outros estreantes na divisão.

VEJA MAIS

image Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante
Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão.

image Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B?
A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve.

A Série C do próximo ano contará com a presença de equipes conhecidas do futebol brasileiro, como Santa Cruz-PE, Guarani e Caxias-RS, além de clubes que passaram a ter maior projeção nos últimos anos, como Maringá-PR e Barra-SC. Veja a lista completa:

  1. Anápolis (GO)
  2. Barra (SC)
  3. Botafogo (PB)
  4. Brusque (SC)
  5. Caxias (RS)
  6. Confiança (SE)
  7. Figueirense (SC)
  8. Floresta (CE)
  9. Guarani (SP)
  10. Itabaiana (SE)
  11. Ituano (SP)
  12. Inter de Limeira (SP)
  13. Maringá (PR)
  14. Maranhão (MA)
  15. Santa Cruz (PE)
  16. Ypiranga (RS)

Assim como nas últimas edições, a Série C de 2026 terá 20 clubes. Os oito melhores avançam para dois grupos de 4 clubes, que definirá os quatro times promovidos à Série B de 2027. Os quatro últimos colocados serão rebaixados para a Série D, sempre um risco para quem cai para a Terceirona.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAYSANDU

Brasileiro Série C
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando'

Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe

14.10.25 21h13

Futebol

Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos

O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos

14.10.25 19h48

Será?

Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos

Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos

14.10.25 16h48

RE-PA

Remo e Paysandu já se enfrentaram 13 vezes no novo Mangueirão; veja o retrospecto

Dessas 13 disputas, Papão venceu seis, Leão duas, e cinco terminaram empatadas.

14.10.25 16h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Campeonato Brasileiro Série B

Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B

Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

14.10.25 18h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

14.10.25 7h00

DEU LEÃO

Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante

Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão.

14.10.25 21h29

É dia de clássico

Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B

Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento.

14.10.25 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda