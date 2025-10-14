Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026

Após uma péssima campanha na Série B de 2025, o Paysandu está virtualmente rebaixado e já pode ficar de olho nos adversários que enfrentará na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A competição reunirá equipes de diferentes regiões do país, incluindo clubes tradicionais e outros estreantes na divisão.

VEJA MAIS

A Série C do próximo ano contará com a presença de equipes conhecidas do futebol brasileiro, como Santa Cruz-PE, Guarani e Caxias-RS, além de clubes que passaram a ter maior projeção nos últimos anos, como Maringá-PR e Barra-SC. Veja a lista completa:

Anápolis (GO) Barra (SC) Botafogo (PB) Brusque (SC) Caxias (RS) Confiança (SE) Figueirense (SC) Floresta (CE) Guarani (SP) Itabaiana (SE) Ituano (SP) Inter de Limeira (SP) Maringá (PR) Maranhão (MA) Santa Cruz (PE) Ypiranga (RS)

Assim como nas últimas edições, a Série C de 2026 terá 20 clubes. Os oito melhores avançam para dois grupos de 4 clubes, que definirá os quatro times promovidos à Série B de 2027. Os quatro últimos colocados serão rebaixados para a Série D, sempre um risco para quem cai para a Terceirona.