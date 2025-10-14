Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026 Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026 O Liberal 14.10.25 20h58 A Série C de 2026 já possui quase todos os clubes confirmados. Restam apenas os 4 que serão rebaixados da Série B. (Foto: Breno Babu / CBF) Após uma péssima campanha na Série B de 2025, o Paysandu está virtualmente rebaixado e já pode ficar de olho nos adversários que enfrentará na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A competição reunirá equipes de diferentes regiões do país, incluindo clubes tradicionais e outros estreantes na divisão. VEJA MAIS Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. A Série C do próximo ano contará com a presença de equipes conhecidas do futebol brasileiro, como Santa Cruz-PE, Guarani e Caxias-RS, além de clubes que passaram a ter maior projeção nos últimos anos, como Maringá-PR e Barra-SC. Veja a lista completa: Anápolis (GO) Barra (SC) Botafogo (PB) Brusque (SC) Caxias (RS) Confiança (SE) Figueirense (SC) Floresta (CE) Guarani (SP) Itabaiana (SE) Ituano (SP) Inter de Limeira (SP) Maringá (PR) Maranhão (MA) Santa Cruz (PE) Ypiranga (RS) Assim como nas últimas edições, a Série C de 2026 terá 20 clubes. Os oito melhores avançam para dois grupos de 4 clubes, que definirá os quatro times promovidos à Série B de 2027. Os quatro últimos colocados serão rebaixados para a Série D, sempre um risco para quem cai para a Terceirona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Brasileiro Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe 14.10.25 21h13 Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48 Será? Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos 14.10.25 16h48 RE-PA Remo e Paysandu já se enfrentaram 13 vezes no novo Mangueirão; veja o retrospecto Dessas 13 disputas, Papão venceu seis, Leão duas, e cinco terminaram empatadas. 14.10.25 16h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 DEU LEÃO Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. 14.10.25 21h29 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23