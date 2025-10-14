Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. O Liberal 14.10.25 20h06 Em 2025, a gestão de Roger Aguilera venceu apenas a Copa Verde, competição de quase nenhuma expressão no futebol brasileiro. (Imagem: Fábio Will) O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (20) para enfrentar a Ferroviária-SP, às 19h, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo. A partida é válida pela 33ª rodada da Série B. Após a derrota para o Clube do Remo no clássico Re x Pa, a 16ª na competição, o Paysandu chegou a um ponto crítico. Caso perca para a Ferroviária, o Papão pode ter o rebaixamento matemático confirmado na rodada seguinte, quando enfrentará o Atlético-GO, em Goiânia. VEJA MAIS Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026 Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026 Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe Dirigida por Claudinei Oliveira, a Ferroviária ainda busca se afastar completamente da zona de perigo. A equipe paulista soma 37 pontos e tenta garantir de vez a permanência na Série B de 2026. Situação do Paysandu é (quase) irreversível Com uma das piores campanhas da era dos pontos corridos, o Paysandu precisa vencer praticamente todos os jogos restantes para sonhar com a permanência. No entanto, o time venceu apenas cinco partidas em mais de 30 rodadas, o que torna o cenário de reação praticamente impossível. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU campeonato brasileiro série c Série B série c 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe 14.10.25 21h13 TÁ CHEGANDO A HORA Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. 14.10.25 20h06 FUTEBOL Preparador de goleiros do Paysandu chora ao lembrar mensagem da filha após expulsão Austrália falou sobre a simulação que fez no jogo contra o Criciúma-SC, em que foi retirado de campo por policiais 14.10.25 19h02 Futebol Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo 13.10.25 20h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 DEU LEÃO Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. 14.10.25 21h29 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23