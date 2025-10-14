Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B?

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (20) para enfrentar a Ferroviária-SP, às 19h, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo. A partida é válida pela 33ª rodada da Série B.

Após a derrota para o Clube do Remo no clássico Re x Pa, a 16ª na competição, o Paysandu chegou a um ponto crítico. Caso perca para a Ferroviária, o Papão pode ter o rebaixamento matemático confirmado na rodada seguinte, quando enfrentará o Atlético-GO, em Goiânia.

Dirigida por Claudinei Oliveira, a Ferroviária ainda busca se afastar completamente da zona de perigo. A equipe paulista soma 37 pontos e tenta garantir de vez a permanência na Série B de 2026.

Situação do Paysandu é (quase) irreversível

Com uma das piores campanhas da era dos pontos corridos, o Paysandu precisa vencer praticamente todos os jogos restantes para sonhar com a permanência. No entanto, o time venceu apenas cinco partidas em mais de 30 rodadas, o que torna o cenário de reação praticamente impossível.