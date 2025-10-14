Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão

O Clube do Remo vive um momento de contagem regressiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem saber o que é disputar Série A desde 1993, o Leão Azul pode dar um salto importante na tabela no próximo sábado (19), quando enfrenta o Athletic-MG às 20h30, no Baenão. Franco favorito, se confirmar a vitória, o Remo chegará a 54 pontos e poderá até assumir a vice-liderança da competição, dependendo de uma combinação de resultados que não parece difícil de ocorrer.

Uma coisa é certa: com o triunfo, o Remo provavelmente voltará ao G4. Isto só não ocorrerá se a Chapecoense vencer o Goiás, em Goiânia. O resultado pode ser ainda melhor: com 54 pontos, o time azulino poderá ultrapassar Criciúma e Novorizontino, ambos com 53 pontos, e chegar à segunda posição da tabela, ficando atrás apenas do Coritiba, atual líder com 56 pontos.

VEJA MAIS

Tudo a favor do Leão

Os confrontos da próxima rodada aumentam o otimismo azulino. O Amazonas enfrenta o Novorizontino (3º colocado) em Manaus, enquanto o Criciúma (2º) visita o Avaí, décimo colocado. Tanto Amazonas quanto Avaí são fortes em casa. Já o Coritiba mede forças com o Athletico-PR em clássico regional, e o duelo entre Goiás (4º) e Chapecoense (5º) também promete equilíbrio, vide as posições de ambos na tabela.

Se Criciúma e Novorizontino perderem suas partidas e Goiás e Chapecoense empatarem, o Remo chegará sem dificuldades à vice-liderança com uma vitória simples sobre o Athletic-MG. Nesse cenário, o Leão passaria a disputar diretamente o título da Série B com o Coritiba nas rodadas seguintes.

Veja os confrontos e o que é melhor para o Remo:

Amazonas x Novorizontino (3º, com 53 pontos): na partida de sexta (17), às 20h (horário de Belém), em Manaus, o ideal é uma vitória da Onça amazonense;

Avaí (11º, 44 pontos) x Criciúma (2º, com 53 pontos): a partida será no domingo, na Ressacada, em Florianópolis, às 16h. Uma vitória do Avaí seria ótima para as pretensões azulinas;

Coritiba (1º, com 56 pontos) x Athletico-PR (7º, 49 pontos): empate ou vitória do Furacão manteriam o Remo muito próximo do acesso e, mais ainda: distante apenas 2 pontinhos do Coxa.

Goiás (4º, com 52 pontos) x Chapecoense (5º, 51 pontos): aqui, o ideal é um empate, mantendo os dois alviverdes atrás do Leão.

Sequência decisiva e acesso à vista

Após o duelo de sábado, o Remo enfrentará uma sequência que pode definir sua permanência no G4 e o tão sonhado título da Série B. Os próximos compromissos serão:

Cuiabá x Remo (em Cuiabá, dia 24/10, às 21h35)

Remo x Chapecoense (no Baenão, dia 2/11, às 18h30)

Novorizontino x Remo (em Novo Horizonte, 08/11, 16h)

Avaí x Remo (em Florianópolis, 15/11, em horário a definir)

Remo x Goiás (22/11, em local e horário a definir)

Com sete rodadas restantes, o Remo depende apenas de si para conquistar o acesso. Mantendo o atual ritmo de vitórias e a regularidade nas últimas partidas, o time paraense pode confirmar sua vaga na Série A com até duas rodadas de antecedência. O duelo contra o Athletic-MG, portanto, pode ser o início de uma arrancada histórica rumo à elite do futebol brasileiro.