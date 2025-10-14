Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. Enderson Oliveira 14.10.25 23h09 O Leão está muito próximo do acesso e mira o título da Série B. (Foto: Wagner Santana) O Clube do Remo vive um momento de contagem regressiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem saber o que é disputar Série A desde 1993, o Leão Azul pode dar um salto importante na tabela no próximo sábado (19), quando enfrenta o Athletic-MG às 20h30, no Baenão. Franco favorito, se confirmar a vitória, o Remo chegará a 54 pontos e poderá até assumir a vice-liderança da competição, dependendo de uma combinação de resultados que não parece difícil de ocorrer. Uma coisa é certa: com o triunfo, o Remo provavelmente voltará ao G4. Isto só não ocorrerá se a Chapecoense vencer o Goiás, em Goiânia. O resultado pode ser ainda melhor: com 54 pontos, o time azulino poderá ultrapassar Criciúma e Novorizontino, ambos com 53 pontos, e chegar à segunda posição da tabela, ficando atrás apenas do Coritiba, atual líder com 56 pontos. VEJA MAIS Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. Tudo a favor do Leão Os confrontos da próxima rodada aumentam o otimismo azulino. O Amazonas enfrenta o Novorizontino (3º colocado) em Manaus, enquanto o Criciúma (2º) visita o Avaí, décimo colocado. Tanto Amazonas quanto Avaí são fortes em casa. Já o Coritiba mede forças com o Athletico-PR em clássico regional, e o duelo entre Goiás (4º) e Chapecoense (5º) também promete equilíbrio, vide as posições de ambos na tabela. Se Criciúma e Novorizontino perderem suas partidas e Goiás e Chapecoense empatarem, o Remo chegará sem dificuldades à vice-liderança com uma vitória simples sobre o Athletic-MG. Nesse cenário, o Leão passaria a disputar diretamente o título da Série B com o Coritiba nas rodadas seguintes. Veja os confrontos e o que é melhor para o Remo: Amazonas x Novorizontino (3º, com 53 pontos): na partida de sexta (17), às 20h (horário de Belém), em Manaus, o ideal é uma vitória da Onça amazonense; Avaí (11º, 44 pontos) x Criciúma (2º, com 53 pontos): a partida será no domingo, na Ressacada, em Florianópolis, às 16h. Uma vitória do Avaí seria ótima para as pretensões azulinas; Coritiba (1º, com 56 pontos) x Athletico-PR (7º, 49 pontos): empate ou vitória do Furacão manteriam o Remo muito próximo do acesso e, mais ainda: distante apenas 2 pontinhos do Coxa. Goiás (4º, com 52 pontos) x Chapecoense (5º, 51 pontos): aqui, o ideal é um empate, mantendo os dois alviverdes atrás do Leão. Sequência decisiva e acesso à vista Após o duelo de sábado, o Remo enfrentará uma sequência que pode definir sua permanência no G4 e o tão sonhado título da Série B. Os próximos compromissos serão: Cuiabá x Remo (em Cuiabá, dia 24/10, às 21h35) Remo x Chapecoense (no Baenão, dia 2/11, às 18h30) Novorizontino x Remo (em Novo Horizonte, 08/11, 16h) Avaí x Remo (em Florianópolis, 15/11, em horário a definir) Remo x Goiás (22/11, em local e horário a definir) Com sete rodadas restantes, o Remo depende apenas de si para conquistar o acesso. Mantendo o atual ritmo de vitórias e a regularidade nas últimas partidas, o time paraense pode confirmar sua vaga na Série A com até duas rodadas de antecedência. O duelo contra o Athletic-MG, portanto, pode ser o início de uma arrancada histórica rumo à elite do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Remo Série B Clube do Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 FUTEBOL Remo tira onda com o Paysandu e posta lanterna iluminando a Curuzu: 'cada um tem a lua que merece' Leão Azul venceu o clássico Re-Pa e afundou o Paysandu na lanterna da Série B 14.10.25 22h33 FUTEBOL Clube do Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão 14.10.25 22h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48