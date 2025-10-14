Capa Jornal Amazônia
Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33'

Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão

Fábio Will
Diego Hernández é o camisa 33 do Leão (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo venceu o clássico contra o Paysandu por 3 a 2, com um golaço de falta nos acréscimos, marcado pelo uruguaio Diego Hernández, que veio emprestado junto ao Botafogo-RJ. Nas redes sociais, após o término da partida, o Remo fez questão de provocar o Paysandu, seu maior rival.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Diego Hernández é o atual Camisa 33 do Remo, número bastante lembrado pelos torcedores e pelo clube, que se refere à quantidade de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Paysandu entre 1993 e 1997. Após o jogo, o Remo utilizou suas redes sociais e divulgou o gol azulino e não deixou passar a provocação com o rival e escreveu: “O teu pesadelo se chama 33!”.

Diego Hernández, de 25 anos, chegou ao Remo para a disputa da Série B e já realizou 10 partidas com a camisa azulina. O atleta pertence ao Botafogo-RJ e assinou com o Leão Azul após conversas com executivo de futebol azulino, Marcos Braz. Pelo Remo o atleta marcou três gols, sendo dois de falta.

Com o resultado, o Remo fechou a 32ª rodada na 6ª posição com 51 pontos, apenas um ponto atrás do Goiás-GO, primeiro clube dentro do G4. A Chapecoense-SC possui a mesma pontuação do Remo, mas fica na 5ª colocação pelo número de vitórias. O próximo adversário do Remo na Série C será o Athletic-MG, no sábado (18), às 20h30, no Mangueirão. Dependendo de uma vitória e combinação de resultados, o clube azulino poderá entrar no G4 da competição nesta rodada, que é a número 33.

Remo
