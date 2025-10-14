Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG?

Com grande investimento este ano, o Clube do Remo vive um grande momento na Série B do Campeonato Brasileiro e segue como um dos grandes favoritos ao acesso à elite do futebol nacional e, quem sabe, título da Série B. Após vencer o rival Paysandu no clássico Re x Pa, o Leão Azul chegou a 51 pontos e está cada vez mais próximo de atingir o “número mágico” de 62 pontos, considerado suficiente para garantir uma vaga na Série A de 2026.

O próximo compromisso do Remo será sábado (19), às 20h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, diante do Athletic-MG. A expectativa é de casa cheia, com a torcida azulina empurrando o time rumo à sétima vitória em casa nesta fase decisiva da competição. Se vencer, o Remo chegará a 54 pontos e dará mais um passo importante na corrida pelo acesso.

VEJA MAIS

O adversário azulino, o Athletic-MG, vive um momento de instabilidade. Com 37 pontos, a equipe mineira ainda não garantiu matematicamente sua permanência, mas está próxima de assegurar vaga na Série B de 2026.

Vitória garante o acesso?

Mesmo com um novo triunfo, o Leão ainda não garantirá matematicamente o retorno à Série A, mas a vitória deve colocá-lo no G4 novamente. Com 54 pontos, o Remo poderá até assumir a vice-liderança da Série B, dependendo dos resultados de rivais diretos na rodada, e passará a sonhar não apenas com o acesso, mas também com o título da competição. As outras partidas que importam ao Leão trazem confrontos bem difíceis para os adversários, o que aumenta a chance do Remo assumir e vice-liderança:

Amazonas x Novorizontino

Avaí x Criciúma

Coritiba x Athletico-PR

Goiás x Chapecoense

Com apenas sete jogos restantes, o Remo depende exclusivamente de si para voltar à Série A. Caso mantenha o ritmo de vitórias, o time poderá alcançar o acesso com duas rodadas de antecedência.