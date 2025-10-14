Remo tira onda com o Paysandu e posta lanterna iluminando a Curuzu: 'cada um tem a lua que merece'

As provocações do Remo após a vitória no clássico diante do Paysandu não param. O Leão tirou muita onda com o seu rival, que perdeu o jogo, continua na lanterna e está cada vez mais longe de se livrar do temido rebaixamento da Série C. Nesta situação, o Remo zoou o Papão e postou em suas redes sociais uma lanterna iluminando a Curuzu, estádio de seu rival.

O Leão tirou o a noite para zombar com o rival, que vive uma fase muito ruim. Na publicação feita nas redes sociais, o Remo postou uma lanterna grande iluminando o estádio bicolor com a frase: “Cada um tem a lua que merece”

Com o triunfo diante do rival, a equipe azulina está viva na luta pelo acesso e terminou a rodada na 6ª posição, com um ponto de diferença para o 4º colocado (Goiás). O próximo jogo do Remo será contra o Atlhetic-MG, no sábado (18), às 20h30, no Mangueirão.