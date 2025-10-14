Remo tira onda com o Paysandu e posta lanterna iluminando a Curuzu: 'cada um tem a lua que merece' Leão Azul venceu o clássico Re-Pa e afundou o Paysandu na lanterna da Série B Fábio Will 14.10.25 22h33 Lanterna da Série B, Paysandu está afundado em crise (Divulgação / Remo) As provocações do Remo após a vitória no clássico diante do Paysandu não param. O Leão tirou muita onda com o seu rival, que perdeu o jogo, continua na lanterna e está cada vez mais longe de se livrar do temido rebaixamento da Série C. Nesta situação, o Remo zoou o Papão e postou em suas redes sociais uma lanterna iluminando a Curuzu, estádio de seu rival. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão tirou o a noite para zombar com o rival, que vive uma fase muito ruim. Na publicação feita nas redes sociais, o Remo postou uma lanterna grande iluminando o estádio bicolor com a frase: “Cada um tem a lua que merece” VEJA MAIS Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão Com o triunfo diante do rival, a equipe azulina está viva na luta pelo acesso e terminou a rodada na 6ª posição, com um ponto de diferença para o 4º colocado (Goiás). O próximo jogo do Remo será contra o Atlhetic-MG, no sábado (18), às 20h30, no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo tira onda com o Paysandu e posta lanterna iluminando a Curuzu: 'cada um tem a lua que merece' Leão Azul venceu o clássico Re-Pa e afundou o Paysandu na lanterna da Série B 14.10.25 22h33 FUTEBOL Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão 14.10.25 22h07 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 DEU LEÃO Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. 14.10.25 21h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48