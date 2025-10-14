Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos

O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos

Fábio Will
fonte

Mosaico de Nossa Senhora de Nazaré emocionou os torcedores azulinos (Wagner Santana / O Liberal)

Os jogadores do Remo entraram em campo para o clássico diante do Paysandu, nesta terça-feira (14), e encontraram uma recepção à altura do maior clássico da Amazônia. A torcida azulina protagonizou um espetáculo visual nas arquibancadas do Mangueirão, com três mosaicos diferentes, além de um show pirotécnico que iluminou o estádio antes da bola rolar.

ASSISTA

A primeira exibição foi o escudo do Clube do Remo, acompanhado das bandeiras do clube e do Estado do Pará, ocupou boa parte das arquibancadas, demonstrando o orgulho da nação azulina. Logo depois, o público foi surpreendido por um show de fogos de artifício que coloriu o céu da capital paraense.

image Primeiro mosaico azulino (Wagner Santana / O Liberal)

Em seguida, surgiu o segundo mosaico, uma homenagem especial à Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira dos paraenses. A imagem da santa foi projetada em meio a luzes e bandeiras, unindo a fé e a paixão pelo clube em um só momento, uma tradição marcante nas manifestações da torcida remista durante o período do Círio de Nazaré.

image Mosaico em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré (FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL)

VEJA FOTOS

mosaico

Para encerrar, o terceiro mosaico trouxe o tom provocativo típico do Re-Pa. Com a palavra “Morreu” e um “túmulo” nas cores do Paysandu em destaque, a torcida do Remo zoou o rival. Minutos depois subiu uma bandeira com a imagem de um torcedor bicolor chorando ao lado de um Leão. A torcida azulina fez alusão direta à situação delicada do rival, que ocupa a lanterna da Série B e corre sério risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.

image Mosaico provocando o Paysandu (FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL)
Palavras-chave

esportes

remo

remo

mosaico do remo

série b

nossa senhora de nazaré
Remo
.
