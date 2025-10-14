Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos Fábio Will 14.10.25 19h48 Mosaico de Nossa Senhora de Nazaré emocionou os torcedores azulinos (Wagner Santana / O Liberal) Os jogadores do Remo entraram em campo para o clássico diante do Paysandu, nesta terça-feira (14), e encontraram uma recepção à altura do maior clássico da Amazônia. A torcida azulina protagonizou um espetáculo visual nas arquibancadas do Mangueirão, com três mosaicos diferentes, além de um show pirotécnico que iluminou o estádio antes da bola rolar. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A primeira exibição foi o escudo do Clube do Remo, acompanhado das bandeiras do clube e do Estado do Pará, ocupou boa parte das arquibancadas, demonstrando o orgulho da nação azulina. Logo depois, o público foi surpreendido por um show de fogos de artifício que coloriu o céu da capital paraense. Primeiro mosaico azulino (Wagner Santana / O Liberal) Em seguida, surgiu o segundo mosaico, uma homenagem especial à Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira dos paraenses. A imagem da santa foi projetada em meio a luzes e bandeiras, unindo a fé e a paixão pelo clube em um só momento, uma tradição marcante nas manifestações da torcida remista durante o período do Círio de Nazaré. Mosaico em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré (FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL) VEJA FOTOS mosaico FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL Para encerrar, o terceiro mosaico trouxe o tom provocativo típico do Re-Pa. Com a palavra “Morreu” e um “túmulo” nas cores do Paysandu em destaque, a torcida do Remo zoou o rival. Minutos depois subiu uma bandeira com a imagem de um torcedor bicolor chorando ao lado de um Leão. A torcida azulina fez alusão direta à situação delicada do rival, que ocupa a lanterna da Série B e corre sério risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mosaico provocando o Paysandu (FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo mosaico do remo série b nossa senhora de nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48 Será? Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos 14.10.25 16h48 Futebol CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30 14.10.25 12h22 FUTEBOL Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino 13.10.25 18h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25