Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos'

Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar

Igor Wilson
fonte

Atacante saindo pra comemorar o golaço (Wagner Santana/O Liberal)

O técnico Guto Ferreira saiu do Mangueirão com um sorriso largo após a vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu, na noite desta terça-feira (14). Em um clássico resolvido com gol nos acréscimos, o treinador do Remo destacou o poder de reação do time após sofrer o empate e rasgou elogios ao uruguaio Diego Hernandez, autor do golaço de falta que decidiu o jogo no apagar das luzes.

“Ele deu um três dedos violento, a bola passa com uma perfeição por cima da barreira. Lembrei do Nelinho, do Roberto Carlos. O Nogueira foi bem na bola, mas não teve o que fazer”, descreveu Guto, ainda empolgado com o lance.

O técnico aproveitou para ressaltar o empenho do meia, que vem conquistando espaço com boas atuações e muita dedicação nos treinos.

“Tenho que exaltar um dos caras que mais trabalha, mais treina. O GPS dele em todos os jogos está entre os top da equipe. Eu não entendo porque, quando cheguei aqui, disseram ‘ah, não põe ele que a torcida vaia’. Eu vou continuar colocando ele. Ele foi premiado.”

Para Guto, Diego simboliza a entrega coletiva da equipe. “Tô falando dele porque acho que ele representa o esforço que a equipe faz todos os dias. Todos eles estão querendo muito.”

Desgaste físico e superação

O treinador também comentou sobre a dificuldade de enfrentar o rival apenas quatro dias depois do duelo intenso contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil.

“Não é desculpa, mas é simplesmente constatar o que acontece, porque senão a gente acha pêlo em ovo onde não tem. Nós jogamos na quinta-feira um jogo de altíssima intensidade. O Paysandu teve dois dias a mais, jogou na terça. Pro nível de jogo que fizemos, isso é absurdamente grande essa diferença.”

Reação após sofrer o empate

O Remo chegou a abrir 2 a 0, mas viu o rival empatar ainda no segundo tempo. Mesmo assim, não se abalou.

“Quando tomamos o empate, fomos uma equipe que não abriu mão de ganhar”, destacou Guto, valorizando a maturidade do elenco.

