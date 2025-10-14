Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar Igor Wilson 14.10.25 23h58 Atacante saindo pra comemorar o golaço (Wagner Santana/O Liberal) O técnico Guto Ferreira saiu do Mangueirão com um sorriso largo após a vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu, na noite desta terça-feira (14). Em um clássico resolvido com gol nos acréscimos, o treinador do Remo destacou o poder de reação do time após sofrer o empate e rasgou elogios ao uruguaio Diego Hernandez, autor do golaço de falta que decidiu o jogo no apagar das luzes. “Ele deu um três dedos violento, a bola passa com uma perfeição por cima da barreira. Lembrei do Nelinho, do Roberto Carlos. O Nogueira foi bem na bola, mas não teve o que fazer”, descreveu Guto, ainda empolgado com o lance. O técnico aproveitou para ressaltar o empenho do meia, que vem conquistando espaço com boas atuações e muita dedicação nos treinos. “Tenho que exaltar um dos caras que mais trabalha, mais treina. O GPS dele em todos os jogos está entre os top da equipe. Eu não entendo porque, quando cheguei aqui, disseram ‘ah, não põe ele que a torcida vaia’. Eu vou continuar colocando ele. Ele foi premiado.” Para Guto, Diego simboliza a entrega coletiva da equipe. “Tô falando dele porque acho que ele representa o esforço que a equipe faz todos os dias. Todos eles estão querendo muito.” Desgaste físico e superação O treinador também comentou sobre a dificuldade de enfrentar o rival apenas quatro dias depois do duelo intenso contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. “Não é desculpa, mas é simplesmente constatar o que acontece, porque senão a gente acha pêlo em ovo onde não tem. Nós jogamos na quinta-feira um jogo de altíssima intensidade. O Paysandu teve dois dias a mais, jogou na terça. Pro nível de jogo que fizemos, isso é absurdamente grande essa diferença.” Reação após sofrer o empate O Remo chegou a abrir 2 a 0, mas viu o rival empatar ainda no segundo tempo. Mesmo assim, não se abalou. “Quando tomamos o empate, fomos uma equipe que não abriu mão de ganhar”, destacou Guto, valorizando a maturidade do elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 FUTEBOL Remo tira onda com o Paysandu e posta lanterna iluminando a Curuzu: 'cada um tem a lua que merece' Leão Azul venceu o clássico Re-Pa e afundou o Paysandu na lanterna da Série B 14.10.25 22h33 FUTEBOL Clube do Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão 14.10.25 22h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48