Alane Dias e Francisco Gil assistem clássico Re-Pa e comemoram vitória do Leão no Mangueirão
Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)
A atriz e ex-BBB Alane Dias levou o namorado, Francisco Gil, para acompanhar o clássico RexPa na noite desta terça-feira (14/10), no Estádio do Mangueirão, em Belém. O casal chamou atenção dos torcedores ao chegar vestindo a camisa do Clube do Remo e posar para fotos com fãs. A paraense também compartilhou um carrossel de fotos nas redes sociais celebrando a vitória do Leão.
Durante o jogo, o casal foi flagrado por admiradores e tietado por fãs, aproveitando o clima de festa no estádio enquanto o Leão enfrentava o Paysandu em uma partida decisiva pela Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou com vitória do Remo por 3 a 2, em um jogo que agitou a torcida no Mangueirão.
Após o apito final, Alane comemorou a vitória nas redes sociais, publicando um carrossel de fotos com o namorado. Em uma das imagens, o casal aparece voltando para casa de moto-táxi. “O maiooooooor do Norte venceu o clássico ReXPa no Mangueirão! Meu LEÃO 🦁💙🦁💙🦁💙🦁”, escreveu a atriz na legenda. Na última foto, Alane ainda publicou um print brincando sobre ser “pé quente”, em referência ao triunfo do Remo.
O casal está em Belém desde a semana passada, participando das comemorações do Círio de Nazaré pela tradicional Varanda de Nazaré, a convite da cantora Fafá de Belém.
Antes do clássico, Alane havia anunciado nas redes sociais que planejava deixar a cidade, mas decidiu ficar para acompanhar a partida. “Digamos que eu ia embora essa tarde... mas o maior clássico do Norte acontece hoje aqui e CLARO que eu não ia perder. Hoje é dia de ReXPa no Mangueirão”, escreveu.
O casal, que já se mostrou próximo à torcida, participou de todo o clima de festa no estádio, sendo fotografado e cumprimentando torcedores durante a partida.
