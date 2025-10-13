Linn vira 'madrinha' de 'bebês' de Leona Vingativa durante chá de revelação no Combu; entenda
A influencer celebrou mais um mês de sua “gravidez” em uma festa repleta de humor
A influenciadora paraense Leona Vingativa promoveu, no último domingo (12), um ‘chá de revelação’ de seus gêmeos, na Ilha do Combu, em Belém. O evento reuniu amigos e convidados para celebrar, com humor e criatividade, mais um mês da “gravidez” fictícia da artista, que afirma esperar bebês “sem gênero definido”.
Entre os convidados, estiveram presentes o ex-BBB Marcus Vinícius, também paraense, e a cantora e atriz Linn da Quebrada, que foi nomeada madrinha da criança durante a celebração. A festa, que não passa de uma brincadeira de influencer, contou com balões, bolo temático e decoração personalizada, mantendo o tom de irreverência característico das criações de Leona.
