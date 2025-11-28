Gustavo Lins comanda Resenha do Nosso Tom 2000 em Belém com transmissão da final da Libertadores

O carioca Gustavo Lins vem para ser um dos comandantes da Resenha do Nosso Tom 2000. Ao lado do grupo paraense e de Bruno Diegues, o trio pagodeiro faz a festa no NaBêra neste sábado, 29. E, como um bom pagode pede, o evento ainda irá transmitir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

O line-up ainda se completa com o Virtudão.

Responsável por trazer grandes nomes do pagode para Belém, a Resenha do Nosso Tom tem características únicas. Para esta edição, serão dois palcos para shows; os convidados vão se apresentar com banda completa, e o Nosso Tom fará mais de três horas de apresentação.

VEJA MAIS

Para valorizar cada vez mais o pagode, Gustavo Lins foi um dos escolhidos para a festa. O cantor e compositor é responsável por alguns dos maiores hits do ritmo.

“É muito gratificante ver que as minhas composições fizeram e fazem parte da história de grandes artistas e do público também. Acho que os anos vão se passando e a gente vai vendo que as músicas vão se fortalecendo ainda mais. Então, é a prova de que as músicas resistiram ao tempo e ficaram eternizadas. Isso é muito importante para mim”, diz Gustavo Lins.

O artista compôs suas primeiras canções por volta dos 11 anos. Em 2003, aos 16 anos, lançou seu primeiro CD, chamado Pra Ser Feliz. Inclusive, o single-título fez muito sucesso e permanece entre as músicas mais tocadas no Brasil.

“Acho que o ponto de virada da minha carreira foi a gravação de um DVD em 2005, no Via Show, no Rio de Janeiro. É aquele da camisa amarela, como o pessoal costuma chamar informalmente. Esse audiovisual me projetou para o Brasil e até hoje é uma referência para o grande público e para o mercado. Acho que esse é um momento muito marcante da minha carreira”, relembra.

Ao longo dessas décadas de carreira, Gustavo Lins lançou diversos álbuns e DVDs e compôs dezenas de músicas, tanto para si quanto para outros artistas — são quase 200 canções gravadas.

“A minha inspiração vem muito do meu compromisso com o meu público, de continuar contando a minha história e imprimindo as minhas ideias musicais e artísticas. E também da minha vontade de continuar contribuindo para essa roda toda que é o pagode e para o ecossistema da música popular brasileira. Acho que o compositor, de uma forma geral, o artista que cria e lança trabalhos, ajuda muito a fomentar a cultura, o mercado e a vida, de uma maneira geral, das pessoas. Considero a arte muito importante, por isso sigo trabalhando”, explica Gustavo Lins.

Com uma discografia recheada de sucessos e milhares de shows pelo Brasil, o artista esteve no Pará em diversas ocasiões, fidelizando seu público e os admiradores de seu trabalho.

“Eu tenho uma gratidão muito grande pelos fãs de Belém, um carinho, porque a gente estabeleceu um laço já há bastante tempo e vejo isso como algo muito lindo. A gente consegue escrever histórias juntos. A cada ida minha a Belém sinto que renovamos essa história e compartilhamos momentos meus. Tenho um público que cresceu comigo também, então é muito legal evoluir. É muito legal levar sempre um trabalho cada vez melhor para as pessoas aí de Belém. É sempre uma alegria muito grande”, finaliza Gustavo Lins.

Agende-se

Data: sábado, 29

Hora: 17h

Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha