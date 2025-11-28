Capa Jornal Amazônia
Influenciador revela fim da aparelhagem Lendário Rubi e início da carreira solo de Gigio Boy

Fim da aparelhagem ocorre sem conflitos internos, segundo Seco

O Liberal

O influenciador paraense Seco Produções usou as redes sociais, na última quinta-feira (27), para informar aos seguidores que a aparelhagem Lendário Rubi está chegando ao fim. Segundo ele, o grupo seguirá apenas cumprindo os contratos já firmados, com encerramento previsto para janeiro de 2026.

Em uma sequência de vídeos, Seco explicou que já não faz parte da equipe de produção da aparelhagem, da qual se desvinculou recentemente. Ele também afirmou que Gigio Boy - nome artístico do DJ Giovanni Santos, terceira geração à frente do projeto e responsável por levar o brega às noites paraenses - seguirá carreira solo a partir do próximo ano.

“De fato, é verdade, sim. A aparelhagem Lendário Rubi está ao fim, estão cumprindo alguns contratos, e se encerra no mês de janeiro. No mês de janeiro a aparelhagem se acaba, o Gigio Boy vai seguir carreira solo”, declarou.

O influenciador ressaltou que a decisão ocorreu de forma pacífica. “Galera, não teve nenhum ‘porradal’. Se tivesse onda, eu ia falar mesmo, vocês sabem que sou bem sincero. Foi em uma mesa de reunião que decidiram por um fim na aparelhagem”, disse. Seco também esclareceu que Gigio Boy não participará das apresentações de Natal e final de ano com a aparelhagem Rubi.

O Grupo Liberal procurou Gigio Boy para saber mais informações e obter um posicionamento sobre o anúncio e aguarda resposta.

