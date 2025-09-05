A primeira sexta-feira (5) de setembro foi marcada por música, dança e celebração da cultura paraense na 7ª edição do “Verão da Ray”, evento promovido pela influenciadora e modelo fotográfica Rayana Correa. Realizada na Associação de Desportos Recreativa Bancrevea, a festa começou por volta das 16h e reuniu convidados especiais da influencer, personalidades e artistas da região. A Cerveja Caribeña esteve entre os patrocinadores e parceiros do evento.

O evento contou com apresentações de DJs e bandas locais, incluindo Andrey Rock Doido, Alanzinho, Elison, Assayag, Gigio Boy, e as bandas Amazonas, AR15 e Camarote Vip. Cada atração trouxe ao público ritmos variados, destacando a produção musical do estado e proporcionando uma experiência completa de entretenimento.

Rayana Corrêa reúne DJs e bandas locais no 'Verão da Ray' com tema sobre rios e tecnomelody Gerliton Eduardo / Especial O Liberal Gerliton Eduardo / Especial O Liberal Gerliton Eduardo / Especial O Liberal Gerliton Eduardo / Especial O Liberal Gerliton Eduardo / Especial O Liberal

Rayana Correa explicou que a temática do evento deste ano foi um “mergulho nos rios do Pará”, homenageando as águas que sustentam famílias com a pesca e que têm importância simbólica e cultural para a região. Ela também destacou a presença do logotipo do barco e da bandeira do Pará no evento, reforçando a homenagem ao estado no contexto da COP30. “Além de celebrarmos com música e diversão, valorizamos nossos artistas, bandas e DJs do Pará. É uma forma de mostrar a riqueza da nossa cultura e a força dos nossos rios e florestas”, afirmou.

Para os DJs participantes, como Gigio Boy, do Rubi, a oportunidade de integrar o evento representa a possibilidade de levar a cultura paraense ao público. Ele destacou que a participação em eventos como o “Verão da Ray” contribui para fortalecer a cena musical do estado e aproximar o público local de suas raízes culturais.

O DJ Elison, da New Age, ressaltou a importância de eventos que valorizam a cultura regional. Segundo ele, o festival promove uma celebração da música paraense e é uma oportunidade de reconhecer e destacar artistas locais. “Parabéns à Rayana pela iniciativa. Esta é a maior edição de todos os tempos, e é uma honra fazer parte dessa festa que representa o nosso estado e nosso estilo”, disse.