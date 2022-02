Rayana Correa estreia o #DicasDaRay em O Liberal

Quem acompanha Rayana Correa ao longo dos anos sabe da evolução e profissionalismo da influenciadora. Desde os 7 anos, ela já marcava presença nos concursos de beleza, passarelas e publicidades. Em 2016, ela entrou no Instagram e se profissionalizou como influenciadora digital.

Nesta terça-feira, 22, às 12h, estreia com a influenciadora mais um conteúdo exclusivo no @oliberal no Instagram. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, Rayana usa de uma linguagem simples e leve, para mostrar suas referências no #DicasDaRay, através das dicas de estilo, viagens, vida saudável e sua rotina.

“O meu público alvo são as mulheres, porque eu gosto de compartilhar o meu dia a dia, o que eu uso, as minhas experiências. O #dicasdaray não deixa de ser um porta voz da mulherada, então para este conteúdo vou mesclar o que público pede e o que está acontecendo no mundo em tendência, que vem de muito estudo”, explicou a influenciadora

Quem acompanha Rayana ao longo desses mais de cinco anos, evoluiu junto com ela. Sem perder a sua essência, a influenciadora continua mantendo o seu público inicial, mas atingiu outros nichos também. Ao criar conteúdo para O Liberal, ela visa encontrar um novo público.

“Vamos aproveitar a oportunidade para continuar com dicas mais acessíveis, mas também que vá contribuir na vida das pessoas de forma positiva. Como eu já disse, eu vou tentar ao máximo abranger mais o público, com questões que fazem parte do cotidiano de um número maior de pessoas. Lógico que o meu alvo são as mulheres, mas eu penso que qualquer outra pessoa que vá assistir as nossas dicas, vai conseguir sentir a energia boa, a positividade. Esse novo momento do #DicasdaRay vem para dar uma quebrada de tabu, e que para todo mundo é possível acreditar, realizar e fazer o que quiser”, disse Rayana.

O publicitário Marcos Médici também estreou no Portal O Liberal abordando a culinária e a gastronomia paraense. O influenciador produz conteúdos que contemplam a boa comida com roteiros para comer bem em Belém. Esta semana será a estreia de Rayana.

“Fazendo parte do grupo O Liberal, vejo o #DicasdaRay como evolução e crescimento, e claro, de gratidão também. Poder compartilhar pautas e assuntos para as mulheres, é o que eu gosto de fazer, mas essa oportunidade é também de quer outras barreiras. Já que eu falo também sobre assuntos gerais da sociedade. Não vou falar só de moda, mas também de vida saudável, além do meu momento de reflexão, que tem sempre mensagens positivas”, finalizou a influenciadora.