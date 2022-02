Égua do Babado! volta em alto estilo

Se tem babado, tem comentário afiado no portal oliberal.com com o Égua do Babado! E como nada passa despercebido, Marly Quadros, Bruna Carneiro e Gisa Smith marcam o retorno do podcast com as polêmicas do Big Brother Brasil 22 e notícias paraenses.

Romances, brigas, combinação de voto, falsidade e “mundo imaginário” do reality, serão destaques no Égua do Babado! O podcast será ao vivo no Instagram do @oliberal, hoje, 22, às 19h.

Para o babado ficar ainda mais interessante, a Égua Manu vai fazer parte dessa bate papo. A influenciadora é especialista em explicar grandes polêmicas no Instagram com muito bom humor.

“Não sou uma página de fofoca, eu só narro os babados que já estão acontecendo, que já estão nas páginas de fofocas”, disse a influenciadora.

Manu Freitas, a Égua Manu, explica as tretas nacionais e regionais como tem que ser: com imagens e análises profundas. Usando desenhos que fazem referências aos envolvidos na polêmica que é o tema do dia, a influenciadora entrega nos seus vídeos as melhores explicações sobre o babado abordado.

São quase 41 mil seguidores ligados no perfil dela. E quem espera por risadas, isso já está garantido, afinal, basta assistir um vídeo da Égua Manu e encontrar bom humor e babado.

Como a última semana foi movimentada em relação as desavenças das celebridades paraenses, é claro que teremos a análise do quarteto Manu, Marly, Bruna e Gisa, que vão trazer um resumo do que rolou na relação dos famosos no Pará.

“Recente teve das cantoras que foi dessa semana”, disse Manu. Ou seja, ela já antecipou que teremos esse comentário no podcast.

E como hoje é dia de paredão no Big Brother Brasil 22, nada mais justo do que comentar como está a movimentação na casa. “Vou falar sobre quem deve sair da casa, dos casais e do pessoal que já anda jogando bastante”, finalizou Manu.