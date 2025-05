Conheça a novela turca 'Eşref Rüya'; dizi está disponível grátis no YouTube

A novela turca "Eşref Rüya" já está fazendo sucesso na Turquia. Deste lado do Atlântico, ela ainda não está disponível nas plataformas brasileiras, mas os fãs brasileiros podem assistir a dizi totalmente grátis no YouTube. Basta colocar a legenda em português para acompanhar a novela turca que está em primeiro lugar no "Top-10" da Turquia, atualmente.

O sucesso da dizi é tão grande que ela tem superado a série "El Turco", com Can Yaman, e "Leyla", que é inspirada na novela brasileira "Avenida Brasil". Com episódios sendo disponibilizados semanalmente, ela ainda está em execução. O elenco é formado por Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili, Tolga Tekin e Ahmet Rifat Şungar.

O enredo da história é sobre um amor que foi construído desde a infância, porém à distância. Apesar da procura dele por ela, os dois seguiram caminhos diferentes e nunca se encontraram. Com o passar do tempo, o destino faz com os caminhos sejam cruzados, mas sem saber da real identidade um do outro.

A direção da dizi é por conta de Uluç Bayraktar, diretor de famoso pela direção da novela turca "Ezel". O roteiro é assinado por Ethem Özışık, que também escreveu a dizi "Maraşlı: O Protetor", e Lokman Maral.

Qual a história da novela turca "Eşref Rüya"?

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy) e Rüya (Demet Özdemir) são apaixonados um pelo outro desde a infância. Mesmo com um sentimento tão forte, eles nunca se encontraram. Enquanto ele passou boa parte da vida procurando pela amanda, o tempo fez com que eles se distanciassem e seguissem rumos diferentes.

"Eşref Tek" na novela turca "Eşref Rüya" (Divulgação)

Ela se torna Nisan, uma musicista idealista. Ele é um dos líderes da máfia. Certo dia, ela se apresenta num dos hoteis de Eşref. Sem saber quem ela é, ele é tomado por uma paixão avassaladora. Acontece que Rüya passou a se chamar Nisan por ser informante da polícia. Este é apenas o início de uma trama de amor, traição e disputas de poder. Onde o amor pode levá-los?

Qual o elenco da novela turca "Eşref Rüya"?

O elenco principal da novela turca "Eşref Rüya" é formado por Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili, Tolga Tekin e Ahmet Rifat Şungar.

O ator Çağatay Ulusoy interpreta "Eşref Tek" na novela turca "Eşref Rüya" (Reprodução / Instagram @cagatayulusoy)

Atriz Demet Özdemir interpreta "Rüya" na novela turca "Eşref Rüya" (Reprodução / Instagram @demetozdemir)

Quantos episódios tem a novela turca "Eşref Rüya"?

Atualmente, a dizi conta com nove episódios na Turquia. O 10º vai ser lançado na próxima quarta-feira (28).

Já no canal do YouTube da novela turca "Eşref Rüya", tem quatro episódios disponíveis. Cada um tem duração média de duas horas.

Qual o gênero da novela turca "Eşref Rüya"?

A novela turca é classificada como Drama e Romance.

Qual a classificação da novela turca "Eşref Rüya"?

A informação sobre faixa etária indicada para assistir à novela turca não está disponível.

Onde assistir à novela turca "Eşref Rüya"?

A novela turca está disponível no YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)