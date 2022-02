Briga, desistência e jogo da discórdia: veja o que aconteceu no BBB ontem, segunda-feira (21/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (21/02), um dia cheio de tensão após a formação do novo paredão da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado por conversas após a dinâmica de votação, uma ameaça de desistência de um dos participantes e o polêmico Jogo da Discórdia. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS



Pedro Scooby aponta falsidade do grupo e ameaça desistir do programa

Pedro Scooby arrumando as malas. (Reprodução / Globo)

Após a formação do paredão de domingo (20), que teve uma dinâmica de três grupos para escolher, cada um, o seu indicado ao paredão, Pedro Scooby se revoltou no quarto Grunge ao lado de Lucas, Arthur e Paulo André. Inconformado com a ida do amigo atleta para a berlinda, o surfista desabafou sobre a falsidade que existia no quarto, pois criaram a ideia que todos estavam unidos, mas não estão. "Primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí PA. De repente vai embora", comentou ele com os brothers. No desabafo, Pedro questionou a "união" entre Jessi, Linna e Natália, que estão no mesmo quarto e escolheram o seu amigo para o paredão. "E aí o Tiago foi voto vencido. Igual eu fui voto vencido aqui, entendeu?", continuou. Ele chegou a arrumar suas malas, como se fosse desistir do reality e confessou que iria tomar uma decisão.

A repercussão dos votos continuou entre o grupo e Arthur Aguiar detalhou que a opção de voto das sisters (Natália, Jessia e Linna) não fechava, pois o quarto Lollipop sempre estão atacando, mas elas preferem indicar alguém do quarto Grunge. "Ela foi por onde? Não foi por nós. Foi pelo outro quarto, que ela não quis botar ninguém. E a gente aqui de otário, 'não vamos votar nelas, não', 'vamos mexer no jogo'. Elas vão lá e botam alguém daqui", disse o ator.

Brothers acusam Douglas Silva

Ainda nas conversas após a formação de paredão, Pedro Scooby apontou que Douglas Silva é o "culpado" da votação, pois ele não quis votar em nenhuma das meninas, mas sim na Laís. "Tudo acontece do jeito que o DG coloca! Porque ele que veio com a ideia de não votar nas meninas, ele que deu a ideia de votar na Laís", desabafou ele para Jade Picon, revelando ainda que estava traindo o seu próprio coração fazendo isso. Já em outra conversa, o susfista voltou a alfinetar o ator, indagando o motivo da opção de voto ser Laís, já que as mulheres (Jessilane, Natália e Linna), votavam neles. "Não sei o que o DG vê na Jessi, mano", desabafou Paulo André, abalado de estar no paredão. O amigo, Pedro Scooby, apontou que o voto acabou indo no Eliezer, que não tinha nada a ver com o jogo e pontuou novamente que as coisas aconteciam do jeito que Douglas Silva achava que deveria ser.

Jessilane se revolta com votos do quarto Lollipop

Jessilane conversando com Eliezer. (Reprodução / Globo)

Na tarde de segunda, Eliezer procurou Jessilane para explicar seu voto durante a dinâmica de domingo e afirmou que tudo não passou de estratégia de jogo. A professora de biologia ouviu atentamente a justificativa do empresário e revelou acreditar, mas que sabia que os votos não foram por essa "articulção", já que existe uma vasta possibilidade de pessoas na casa que ninguém está votando como uma opção de estratégica. Ela pontuou ainda que já esperava um voto de Jade e Eslovênia, porém, se supreendeu ao receber o voto do empresário,pois os dois sempre estão conversando e pareciam manter uma relação saudável. Mais tarde, em uma conversa com Lucas, ela desabafou afirmando estar cansada da falsidade das pessoas e comentou o fato de Eliezer se justificar afirmando que o voto foi uma estratégia.

Eslovêniaa considera Laís influenciadora

Apesar de ser do mesmo quarto de Laís, Eslovênia revelou para Lucas que considera a sister influenciadora durante um papo no quarto do affair, que é o líder da semana. "Hoje, considero Laís muito influenciadora. Até falei para ela esse dias que no começo, tinha dúvidas sobre ela no jogo. E, hoje, ela é uma das pessoas do quarto que sempre tem opinião diferente e coerente. Acho ela influenciadora atualmente", revelou, afirmando ainda que considera Vinicus o mais influenciável da roda, mas nada que modificasse a sua opinião. O líder apontou que a única pessoa que achava influenciável era Paulo André, pois o atleta andava muito ao lado de Pedro Scooby. "Às vezes, ele deixa de fazer o que ele quer por respeito", apontou o brother.

Vinicius bota lace de Brunna e questiona se Eliezer se apaixonaria

Vinicus usando a lace da Brunna. (Reprodução / Globo)

Não é de hoje que Vinicius demonstra ter um grande carinho por Eliezer, o brother chegou até a protagonizar cenas de ciúmes após a ficada do empresário com Natália durante as festas da casa. Na tarde de segunda-feira (21), ele colocou uma lace da emparedada Brunna Gonçalves e tentou seduzir o brother. "Fala que você se apaixonaria por mim se eu tivesse esse cabelão", brincou ele. "Eu já sou apaixonado por você", respondeu o amigo. Vinicius continuou a investida e afirmou que não era esse tipo de paixão que ele gostaria. "Que outro tipo de paixão?", perguntou o brother. O cearense desconversou e disse que estava imprimindo um lado feminino. "Meu rosto é feminino, embora você não ache".

Jogo da Discórdia tem surpresas e briga entre Laís e Arthur

Segunda-feira é dia de fogo no parquinho e na edição do programa não foi diferente. Na dinâmica da noite, os brothers precisavam colocar um colar azul para indicar quem era seu maior aliado no jogo e um colar vermelho para quem não iria ganhar o BBB. O programa foi marcado de alfinetadas ao vivo e Gustavo saiu apontado como o que não ganhava o jogo de jeito nenhum. Já Linna, Brunna Gonçalves, Gustavo e Larissa não receberam nenhum colar de aliados. A surpresa da noite veio de Jade Picon, que não deu o colar de "Não ganha de jeito nenhum" para Arthur, seu desafeto na casa. Já Arthur e a amiga da influencer, Laís, protagonizaram uma briga após o brother receber o colar vermelho da confinada, com ela chegando a afirmar que o ator não era homem o suficiente para colocar Jade Picon no paredão, pois tinha medo do seu público lá fora. Veja como ficou as escolhas:

Lucas

Maior Aliada: Eslovênia

Não ganha de jeito nenhum: Tiago Abravanel

Brunna Gonçalves

Maior Aliada: Eslovênia

Não ganha de jeito nenhum: Lucas

Eliezer

Maior aliado: Vinícius

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Vinicius

Maior Aliado: Eliezer

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Eslovênia

Maior Aliado: Lucas

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Jade Picon

Maior Aliada: Laís

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Larissa

Maior Aliada: Eslovênia

Não ganha de jeito nenhum: Arthur Aguiar

Laís

Maior Aliada: Jade Picon

Não ganha de jeito nenhum: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar

Maior Aliado: Tiago Abravanel

Não ganha de jeito nenhum: Laís

Pedro Scooby

Maior Aliado: Paulo André

Não ganha de jeito nenhum: Jessilane

Douglas Silva

Maior Aliado: Pedro Scooby

Não ganha de jeito nenhum: Laís

Gustavo

Maior Aliado: Douglas Silva

Não ganha de jeito nenhum: Vinicius

Paulo André

Maior Aliado: Pedro Scooby

Não ganha de jeito nenhum: Jessilane

Jessilane

Maior Aliada: Natália

Não ganha de jeito nenhum: Larissa

Tiago Abravanel

Maior Aliado: Arthur Aguiar

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Natália

Maior Aliada: Jessilane

Não ganha de jeito nenhum: Larissa

Linn da Quebrada

Maior Aliada: Jessilane

Não ganha de jeito nenhum: Douglas Silva

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)