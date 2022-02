BBB 22: Lais discute ao vivo com Arthur no 'Jogo da Discórdia'; vídeo

Aparentemente o Jogo da Discórdia, desta segunda-feira (21), tinha tudo para ser mais tranquilo. Sem tantos eventos como na semana passada que resultou na desclassificação da atriz e cantora Maria, por agredir com um balde a Natália, outra integrante do Big Brother Brasil, BBB 22. Dessa vez, a confusão foi protagonizada pela odontóloga Lais, contra o cantor e ator, Arthur Aguiar.

Pela dinâmica apresentada pelo Tadeu Schmidt, os participantes tinham que colocar colares, um para cada integrante. O de cor azul indicava ‘Meu maior aliado”, enquanto o vermelho tinha por objetivo indicar o integrante que ‘Não ganha de jeito nenhum’



Lais retribuiu o colar de aliada para a influenciadora Jade Pincon e entregou ao Arthur a peça de cor vermelha, indicando-o como maior adversário. Os dois discutiram ao vivo. Aodontóloga alegou que o ator não era homem por não assumir algumas atitudes na casa. “Você não tem coragem de peitar minha amiga, Jade, porque ela é foda lá fora’, disse a odontóloga.

Arthur, imediatamente após acusação, retribuiu: ‘Ela me botou duas vezes no paredão e eu voltei as duas vezes’. Veja o vídeo: